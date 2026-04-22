Thrissur Explosion: തൃശൂർ വെടിക്കെട്ടപകടം: ഇക്കുറി വെട്ടിക്കെട്ടിനില്ലെന്ന് തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വം; സർക്കാർ തീരുമാനത്തിനൊപ്പമെന്ന് പാറമേക്കാവും

പൂരം നടത്തപ്പിൽ സർക്കാർ പറയുന്നത് അനുസരിക്കുമെന്നാണ് തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വവും പാറമേക്കാവും അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 22, 2026, 09:38 AM IST
  1. Thrissur Explosion: 'രണ്ട് മൂന്ന് സെക്കന്‍റുകൾ കൊണ്ടാണ് എല്ലാം സംഭവിച്ചത്, ഭാഗ്യത്തിനാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്'; പ്രതികരിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ട തൊഴിലാളി

തൃശൂർ: തൃശൂർ പൂരത്തിന് ഇത്തവണ വെടിക്കെട്ട് നടത്തില്ലെന്ന് തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി കെ ഗിരീഷ് കുമാർ. മുണ്ടത്തിക്കോട് വെടിക്കെട്ടപകടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തീരുമാനം. ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാരും ജനങ്ങളും പറയുന്നത് എന്താണോ അത് അനുസരിക്കുമെന്നും ​ഗിരീഷ് വ്യക്തമാക്കി. 

പൂരം ആഘോഷപൂർവ്വം നടത്താനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അല്ല നിലവിലുള്ളത്. മരിച്ചവരുടെയും പരിക്കേറ്റവരുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെ ചേർത്തുനിർത്താനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ദേവസ്വത്തിന്റെ ഭാ​ഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത്. അപകടത്തിൽ തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വത്തിലെ ആഘോഷ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളായ 5 പേരും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏത് അന്വേഷണത്തെയും ദേവസ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. 

വെടിക്കെട്ട് നിർമ്മാണത്തിന് നിരോധിത വെടിമരുന്ന് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ദേവസ്വം പറയുന്നത്. ഏത് അന്വേഷണത്തെയും നേരിടാൻ തയാറാണ്. മുണ്ടത്തിക്കോട് സതീശന് ആണ് ദേവസ്വം കരാർ നൽകിയത്. അപകടത്തിൽ അട്ടിമറിയില്ലെന്നും ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കി. വെടിക്കെട്ട് നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിക്കട്ടെയെന്നാണ് പാറമേക്കാവ് ദേവസ്വവും അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുമെന്ന് പാറമേക്കാവ് ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി ജി രാജേഷ് പറഞ്ഞു. 

അതേസമയം സ്ഫോടനത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന 11 പേരിൽ 5 പേരുടെ നില ഗുരുതരമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതിൽ രണ്ടു പേര് വെന്റിലേറ്ററിലാണ് എന്നാണ് സൂചന. ആറ് പേരുടെ നില തൃപ്തികരമാണ് എന്നാണ് കളക്‌ടറുടെ റിപ്പോർട്ട്. മരിച്ചവരിൽ 3 പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകിയിട്ടുണ്ട്. മരിച്ച 5 പേരുടെ മൃതദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞതിൽ  രണ്ടു പേരുടെ കാര്യത്തിൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ട് എന്നാണ് സൂചന.  അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ മൃതദേഹങ്ങുടെ ഡിഎൻഎ പശോധന നടത്താനാണ് തീരുമാനമെന്നാണ് കളക്‌ടർ പറയുന്നത്. 

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

Thrissur ExplosionThiruvambady DevaswomFireworks Unit Explosionതൃശൂരിലെ സ്ഫോടനംതിരുവമ്പാടി ദേവസ്വം

