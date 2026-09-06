തൃശൂർ: കുന്ദംകുളത്ത് കാറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു. തൃശൂർ കുന്ദംകുളം ആർത്താറ്റ് പള്ളിക്കടുത്തുള്ള കുറുക്കൻപാറ സെന്ററിൽ ഉണ്ടായ ദാരുണമായ വാഹനാപകടത്തിൽ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞ് ഉൾപ്പെടെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായി.
എടക്കഴിയൂർ സ്വദേശികളായ മുനീർ (35), ഭാര്യ ഷിഫ്ന (24), ഇവരുടെ മൂന്ന് വയസ്സുകാരനായ മകൻ എമിൽ ഐബക്ക് എന്നിവരാണ് അപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടത്.
ശനിയാഴ്ച രാത്രി 11.40-ഓടെയായിരുന്നു അപകടം. അതിവേഗത്തിലെത്തിയ കാർ ഇവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബൈക്കിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു.
നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ ബൈക്കിനെ ഇടിച്ചുതെറിപ്പിച്ച ശേഷം സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന വൈദ്യുതി പോസ്റ്റിലേക്ക് ഇടിച്ചാണ് നിന്നത്. കാർ ഓടിച്ചിരുന്നയാൾ മദ്യപിച്ചിരുന്നതായി സംഭവസ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു.
അപകടം നടന്ന ഉടൻ തന്നെ നാട്ടുകാരും കുന്ദംകുളം നന്മ ആംബുലൻസ് പ്രവർത്തകരും ചേർന്ന് പരിക്കേറ്റവരെ ദയ റോയൽ, മലങ്കര എന്നീ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ മുനീറും ഷിഫ്നയും ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുമ്പോഴേക്കും മരണപ്പെട്ടിരുന്നു.
ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന മൂന്ന് വയസ്സുകാരൻ എമിൽ ഐബക്ക് പിന്നീട് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ കാറും ബൈക്കും പൂർണ്ണമായും തകർന്ന നിലയിലാണ്. അപകടത്തെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് കുറച്ചുസമയം ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. വിവരമറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെത്തിയ കുന്ദംകുളം പോലീസ് മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
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