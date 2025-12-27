English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Lali James Suspended: 'പണം വാങ്ങി മേയർ പദവി വിറ്റു'; ലാലി ജയിംസിന്റെ ​ഗുരുതര ആരോപണം, പിന്നാലെ സസ്പെൻഷൻ

Lali James Suspended: 'പണം വാങ്ങി മേയർ പദവി വിറ്റു'; ലാലി ജയിംസിന്റെ ​ഗുരുതര ആരോപണം, പിന്നാലെ സസ്പെൻഷൻ

തൃശൂർ മേയർ സ്ഥാനം പണം വാങ്ങി വിറ്റുവെന്ന ആരോപണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി.

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 27, 2025, 06:52 AM IST
  • തൃശൂർ മേയർ സ്ഥാനത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള വിവാദങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് പാർട്ടി നടപടി.
  • കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ സണ്ണി ജോസഫിന്‍റേതാണ് നടപടി.

Lali James Suspended: 'പണം വാങ്ങി മേയർ പദവി വിറ്റു'; ലാലി ജയിംസിന്റെ ​ഗുരുതര ആരോപണം, പിന്നാലെ സസ്പെൻഷൻ

തൃശൂർ: കൗൺസിലർ ലാലി ജെയിംസിനെതിരെ നടപടിയുമായി കോൺ​ഗ്രസ്. ലാലി ജെയിംസിനെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കോൺ​ഗ്രസ്. തൃശൂർ മേയർ സ്ഥാനത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള വിവാദങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് പാർട്ടി നടപടി. കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ സണ്ണി ജോസഫിന്‍റേതാണ് നടപടി. മേയർ സ്ഥാനത്തേക്കായി പണം വാങ്ങി എന്നാണ് ലാലി ജെയിംസ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്. 

തൃശൂരിൽ വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയാണ് കോൺ​ഗ്രസ് ജയിച്ചത്. ശേഷം മേയറായ നിജി ജസ്റ്റിനും ഭര്‍ത്താവിനും പാർട്ടിക്കുമെതിരെ ​ഗുരുതര ആരോപണമാണ് ലാലി ഉന്നയിച്ചത്. നിജി ജസ്റ്റിനും ഭര്‍ത്താവും പണ പെട്ടിയുമായി എഐസിസി നേതാക്കളെ കാണാൻ പോയത് കൊണ്ട് ലഭിച്ച മേയർ സ്ഥാനമെന്നായിരുന്നു കൗണ്‍സിലര്‍ ലാലി ജയിംസ് ഉയർത്തിയ ആരോപണം. തനിക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടായാൽ പല ഇടപാടുകളെ കുറിച്ചും തുറന്നുപറയുമെന്ന ഭീഷണിയും ഇവർ ഉയർത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സസ്പെൻഷൻ നടപടി.

