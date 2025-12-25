Thrissur Mayor: തൃശൂർ മേയറാകാൻ ഡോ. നിജി ജസ്റ്റിൻ; എ പ്രസാദ് ഡെപ്യൂട്ടി മേയറാകും

തൃശൂര്: തൃശൂർ ഡിസിസി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോ. നിജി ജസ്റ്റിൻ തൃശൂർ മേയറാകും. കിഴക്കുംപാട്ടുകരയിൽ നിന്നും വിജയിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് ഡോ. നിജി ജസ്റ്റിൻ. കൂടാതെ, എ പ്രസാദ് ഡെപ്യൂട്ടി മേയറുമാകും. തൃശൂർ ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് ജോസഫ് ടാജറ്റ് വാര്ത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. പാർട്ടിയുടെയും കൗൺസിലർമാരുടെയും അഭിപ്രായം കണക്കിലെടുത്താണ് തീരുമാനമെന്നും ജോസഫ് ടാജറ്റ് പറഞ്ഞു. ടേം വ്യവസ്ഥ സംബന്ധിച്ച് പിന്നീട് അറിയിക്കുമെന്നും ഇപ്പോൾ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെന്നും ജോസഫ് ടാജറ്റ് വ്യക്തമാക്കി.
ഉചിതമായ തീരുമാനം അതാത് സമയത്ത് ഉണ്ടാകുമെന്നും ആരെയും ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 19 വനിത കൗൺസിലർമാരുണ്ടെന്നും എല്ലാവരും അർഹരാണെന്നും എന്നാല് മാനദണ്ഡങ്ങൾ എല്ലാം അനുസരിച്ചാണ് തീരുമാനമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരിഗണിച്ചാണ് കൂട്ടായി ഒരു പേരിലേക്ക് എത്തിയതെന്നും പാർലമെന്ററി പാർട്ടിയുടേതാണ് തീരുമാനമെന്നും ജോസഫ് ടാജറ്റ് വ്യക്തമാക്കി.
