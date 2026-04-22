തൃശൂർ: തൃശൂർ മുണ്ടത്തിക്കോട് വെടിക്കെട്ടപകടത്തിൽ ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ. ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് 14 ലക്ഷം രൂപയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിൽ നിന്ന് 10 ലക്ഷവും എസ്ഡിആർഎഫിൽ നിന്ന് 4 ലക്ഷം രൂപയും നൽകാനാണ് മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായത്. പരിക്കേറ്റവർക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വീതവും ധനസഹായം നൽകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഓൺലൈൻ ആയി ചേർന്ന മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
അതേസമയം സംഭവത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റിസ് സി.എന് രാമചന്ദ്രന് നായര് ഏകാംഗ ജുഡീഷ്യല് കമ്മീഷനാണ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ചുമതല. മുണ്ടത്തിക്കോട് അപകടത്തെ സംസ്ഥാനത്തെ സവിശേഷ ദുരന്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഇതുസംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ സ്റ്റേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടിവ് കമ്മിറ്റിക്ക് മന്ത്രിസഭായോഗം നിര്ദ്ദേശം നല്കി.
കൂടാതെ പരിക്കേറ്റവരുടെ 6 മാസത്തേക്കുള്ള ചികിത്സാ ചെലവ് സർക്കാർ വഹിക്കും. ഇതിനാവശ്യമായ പണം കളക്ടറുടെ ശിപാര്ശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയില് നിന്നും അനുവദിക്കും. ഇതിന് പുറമെ ചികിത്സാ ധനസഹായമായി ദുരന്ത പ്രതികരണ നിധിയില് നിന്നും അനുവദിനീയമായ തുക നല്കാനും മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി. ആറുമാസത്തിലധികമായി ചികിത്സ വേണ്ടിവന്നാല് മെഡിക്കല് ബോര്ഡിന്റെ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ശിപാര്ശ ചെയ്യപ്പെട്ട സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളില് ചികിത്സ ചെലവ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയില് നിന്നും അനുവദിക്കും.
തിരച്ചിലിനും രക്ഷാപ്രവര്ത്തനങ്ങൾക്കുമായി പ്രദേശത്തെ സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ മതില് പൊളിക്കുകയും വയല് നികത്തുകയും ചെയതിട്ടുണ്ട്. ഇത് പൂര്വ്വ സ്ഥിതിയില് ആക്കുന്നതിന് ചെലവാകുന്ന യഥാര്ത്ഥ തുക കളക്ടറുടെ ശിപാര്ശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് ദുരന്തപ്രതികരണ നിധിയില് നിന്നും അനുവദിക്കും. ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൃതദേഹങ്ങള് മറവു ചെയ്യുന്നതിനും, ഡി എന് എ മാച്ചിംഗിനായി സാമ്പിളുകള് ശേഖരിക്കുന്നതിനുമായി സ്റ്റാന്ഡേര്ഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജ്യര് (SOP) പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നിര്ദ്ദേശം സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ സ്റ്റേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടിവ് കമ്മിറ്റിക്ക് നല്കി.
അടിയന്തര പ്രതികരണത്തിനായി 50 ലക്ഷം രൂപ ദുരന്ത പ്രതികരണ നിധിയില് നിന്നും ഇന്നലെ അനുവദിച്ചിരുന്നു. ദുരന്ത പ്രതികരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചെലവുകള് ഈ തുകയില് നിന്നും ചെലവഴിക്കാന് ജില്ലാ കലക്ടര്ക്ക് അനുമതി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്ഫോടനം കാരണം സമീപത്തെ വീടുകള്ക്കുണ്ടായ നാശനഷ്ടത്തിന്റെ തോത് കണക്കാക്കി അടിയന്തിരമായി റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിച്ച് എസ് ഡി ആര് എഫില് നിന്നും തുക ലഭ്യമാക്കാന് ജില്ലാ കളക്ടറെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതായും മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചു.
