  Thrissur Pooram 2026: പൂരലഹരിയിൽ തൃശൂർ; വെടിക്കെട്ടില്ല, നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ പൂരം

Thrissur Pooram 2026: പൂരലഹരിയിൽ തൃശൂർ; വെടിക്കെട്ടില്ല, നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ പൂരം

Thrissur Pooram 2026 Celebrations: കഠിനമായ ചൂടിനെ അവഗണിച്ചും പതിനായിരക്കണക്കിന് പൂരപ്രേമികളാണ് തേക്കിൻകാട് മൈതാനിയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Apr 26, 2026, 06:52 PM IST
  • മുണ്ടത്തിക്കോട് അപകടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കർശനമായ സുരക്ഷാ നിയന്ത്രണങ്ങളോടെയാണ് ഇത്തവണത്തെ ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്നത്
  • വെടിക്കെട്ട് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുകയും കുടമാറ്റത്തിന്റെ സമയം 15 മിനിറ്റായി പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു

Vastu Tips For Money: വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ! ഐശ്വര്യം നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും, ദാരിദ്ര്യം അകലും
തൃശൂർ: തൃശൂർ നഗരം വീണ്ടും പൂരലഹരിയിൽ. പുലർച്ചെ കണിമംഗലം ശാസ്താവ് വടക്കുന്നാഥനെ വണങ്ങാൻ എത്തിയതോടെയാണ് ലോകപ്രശസ്തമായ തൃശൂർ പൂരത്തിന് തുടക്കമായി. കഠിനമായ ചൂടിനെ അവഗണിച്ചും പതിനായിരക്കണക്കിന് പൂരപ്രേമികളാണ് തേക്കിൻകാട് മൈതാനിയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത്.

പതിനൊന്നരയോടെ ആരംഭിച്ച തിരുവമ്പാടി ഭഗവതിയുടെ മഠത്തിൽ വരവ് പഞ്ചവാദ്യം പൂരത്തിന്റെ ആവേശം ഉച്ചസ്ഥായിയിലെത്തിച്ചു. പ്രഗത്ഭരായ വാദ്യകലാകാരന്മാർ തീർത്ത താളവിസ്മയത്തിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം ജനസാഗരം ലയിച്ചുനിന്നു.

ഇതിനുപിന്നാലെ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിയോടെ മേളപ്രേമികളുടെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമിട്ട് പാറമേക്കാവ് വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ ഇലഞ്ഞിത്തറ മേളം വടക്കുന്നാഥന്റെ മുറ്റത്ത് മുഴങ്ങി. ചോറ്റാനിക്കര മുതൽ പല്ലാവൂർ വരെയുള്ള പ്രഗത്ഭരായ കലാകാരന്മാർ അണിനിരന്ന ഈ മേളവിരുന്ന് പൂരനഗരിയെ ആവേശത്തിന്റെ കൊടുമുടിയിലെത്തിച്ചു.

മുണ്ടത്തിക്കോട് അപകടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കർശനമായ സുരക്ഷാ നിയന്ത്രണങ്ങളോടെയാണ് ഇത്തവണത്തെ ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്നത്. വെടിക്കെട്ട് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുകയും കുടമാറ്റത്തിന്റെ സമയം 15 മിനിറ്റായി പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ആനപ്രേമികളുടെ പ്രിയങ്കരനായ തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ ചെമ്പൂക്കാവ് ഭഗവതിയുടെ തിടമ്പേറ്റി വടക്കുന്നാഥ സന്നിധിയിലെത്തിയപ്പോൾ വലിയ ആരവത്തോടെയാണ് ജനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചത്. നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കിടയിലും പാരമ്പര്യവും ആവേശവും ചോരാതെ മറ്റൊരു ചരിത്രമായി തൃശൂർ പൂരം മാറുകയാണ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Thrissur Pooram 2026PooramPooram CelebrationsThrissur Pooram Celebrations

