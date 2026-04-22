പൂരം നടത്തിപ്പിൽ തീരുമാനം നാളെ അറിയാം, ഉന്നതതല യോഗത്തിന് ഹൈക്കോടതി അനുമതി; സ്പെഷ്യൽ ക്യാബിനറ്റ് ഇന്ന്

നാളത്തെ ഉന്നതതല യോഗത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും പൂരം നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ തീരുമാനമെടുക്കുക. 

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 22, 2026, 10:18 AM IST
  • ദേവസ്വവും ജില്ലാ ഭരണകൂടവുമായുള്ള യോഗം നാളെ രാവിലെ 10.30ന് നടക്കുമെന്നും ഇതിനായി ഹൈക്കോടതി അനുമതി നൽകിയെന്നും വാസവൻ പറ‍ഞ്ഞു.
  • ഈ യോ​ഗത്തിന് ശേഷമാകും പൂരം നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമുണ്ടാകുക.

തൃശൂർ: തൃശൂർ പൂരം നടത്തിപ്പിൽ തീരുമാനം നാളെയുണ്ടാകുമെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി വിഎൻ വാസവൻ. ദേവസ്വവും ജില്ലാ ഭരണകൂടവുമായുള്ള യോഗം നാളെ രാവിലെ 10.30ന് നടക്കുമെന്നും ഇതിനായി ഹൈക്കോടതി അനുമതി നൽകിയെന്നും വാസവൻ പറ‍ഞ്ഞു. ഈ യോ​ഗത്തിന് ശേഷമാകും പൂരം നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമുണ്ടാകുക. സർക്കാർ ഏകപക്ഷീയമായി തീരുമാനമെടുക്കില്ല. ദേവസ്വങ്ങളുമായി കൂടിയാലോചിച്ച ശേഷമെ തീരുമാനം എടുക്കുകയുള്ളൂവെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. 

അതേസമയം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴും ആശയക്കുഴപ്പം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും സംഭവ സ്ഥലത്തുനിന്നും ഇന്നത്തെ തെരച്ചിലിൽ ഒരു മൃതദേഹാവശിഷ്ടം കൂടി കിട്ടിയെന്നും വാസവൻ അറിയിച്ചു. പൂരം കഴിയാതെ താൻ തൃശൂരിൽ നിന്നും മടങ്ങുന്നില്ല. ദുരന്തത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ന് സ്പെഷ്യൽ ക്യാബിനറ്റ് നടക്കും. ചികിത്സയിലായതിനാലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്താത്തതെന്നും മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 

അതിനിടെ അപകടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തൃശൂർ പൂരത്തിന് ഇത്തവണ വെടിക്കെട്ട് നടത്തില്ലെന്ന് തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി കെ ഗിരീഷ് കുമാർ അറിയിച്ചു. ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാരും ജനങ്ങളും പറയുന്നത് എന്താണോ അത് അനുസരിക്കുമെന്നും ​ഗിരീഷ് വ്യക്തമാക്കി. വെടിക്കെട്ട് നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിക്കട്ടെയെന്നാണ് പാറമേക്കാവ് ദേവസ്വവും അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുമെന്ന് പാറമേക്കാവ് ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി ജി രാജേഷ് പറഞ്ഞു. 

അതേസമയം സ്ഫോടനത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന 11 പേരിൽ 5 പേരുടെ നില ഗുരുതരമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതിൽ രണ്ടു പേര് വെന്റിലേറ്ററിലാണ് എന്നാണ് സൂചന. ആറ് പേരുടെ നില തൃപ്തികരമാണ് എന്നാണ് കളക്‌ടറുടെ റിപ്പോർട്ട്. മരിച്ചവരിൽ 3 പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകിയിട്ടുണ്ട്. മരിച്ച 5 പേരുടെ മൃതദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞതിൽ  രണ്ടു പേരുടെ കാര്യത്തിൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ട് എന്നാണ് സൂചന.  അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ മൃതദേഹങ്ങുടെ ഡിഎൻഎ പശോധന നടത്താനാണ് തീരുമാനമെന്നാണ് കളക്‌ടർ പറയുന്നത്. 

