Thrissur Railway Station Fire: റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പാർക്കിങ്ങിലെ തീപിടിത്തം; ​ഗുരുതര വീഴ്ചയെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

തൃശ്ശൂർ: റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ ബൈക്ക് പാർക്കിങ് കേന്ദ്രത്തിലുണ്ടായ വൻ തീപിടിത്തത്തിന് പിന്നിൽ ഗുരുതരമായ സുരക്ഷാ വീഴ്ചകളുണ്ടായതായി പ്രാഥമിക നിഗമനം. മതിയായ അഗ്നിശമന സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിൽ കരാർ കമ്പനി പരാജയപ്പെട്ടതും, ഫയർഫോഴ്സിനെ വിവരമറിയിക്കാൻ വൈകിയതും നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ ആക്കം കൂട്ടി.
പാർക്കിങ് ലോട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന അറുന്നൂറോളം വാഹനങ്ങളിൽ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറോളം ബൈക്കുകൾ പൂർണ്ണമായും കത്തിനശിച്ചതായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിരവധി ആഡംബര ബൈക്കുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. സംഭവത്തിൽ തൃശ്ശൂർ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
ഒരു വാഹനത്തിൽ നിന്ന് പടർന്ന തീ മറ്റ് ബൈക്കുകളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചതാകാമെന്നാണ് റെയിൽവേയുടെ പ്രാഥമിക കണ്ടെത്തൽ. എന്നാൽ തീപിടിത്തത്തിന്റെ കൃത്യമായ കാരണം ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല.
പാർക്കിങ് ലോട്ടിൽ പരിചയസമ്പന്നരായ ജീവനക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും, തീ അണയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ അഭാവം രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തെ ബാധിച്ചെന്നും ഫയർഫോഴ്സ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ വിളിക്കേണ്ട ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറുകളോ കൺട്രോൾ റൂം വിവരങ്ങളോ അവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല.
റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ ഈ പാർക്കിങ് കേന്ദ്രം കോർപ്പറേഷന്റെ അനുമതിയില്ലാതെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ എ. പ്രസാദ് വ്യക്തമാക്കി. ഇക്കാര്യത്തിൽ റെയിൽവേക്ക് നോട്ടീസ് നൽകുമെന്നും നഗരത്തിലെ മറ്റ് പാർക്കിങ് കേന്ദ്രങ്ങളിലെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
രണ്ട് ബൈക്കുകളിൽ മാത്രം തീപിടിച്ച തുടക്കസമയത്ത് തന്നെ അത് നിയന്ത്രിക്കാമായിരുന്നെന്നും, ഫയർ എഞ്ചിൻ എത്തുന്നതുവരെ കാത്തുനിന്നതാണ് ഇത്രയധികം വാഹനങ്ങൾ നശിക്കാൻ കാരണമായതെന്നും ദൃക്സാക്ഷികൾ ആരോപിക്കുന്നു.
