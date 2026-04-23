Thrissur News: അനോഷ് ജീവത്തതിലേക്ക്, വെന്‍റിലേറ്റർ മാറ്റി, അച്ഛനും അമ്മയുമായി സംസാരിച്ചു; ആശങ്കയായി വീട്ടിൽ വീണ്ടും പാമ്പ്

പാമ്പുകടിയേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന അനോഷിന്റെ ആരോ​ഗ്യനിലയിൽ പുരോ​ഗതി.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 23, 2026, 07:16 AM IST
തൃശൂര്‍: കോടാലിയില്‍ പാമ്പുകടിയേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന അനോഷിന്റെ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ടു. അനോഷിനെ വെന്റിലേറ്ററിൽ നിന്ന് മാറ്റി. ട്യൂബുകളും മാറ്റി. അങ്കമാലിയിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരുകയാണ് അനോഷ്. അച്ഛനോടും അമ്മയോടും കുട്ടി സംസാരിച്ചു. അനോഷിനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് നിർത്തിയതായും ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ആദ്യം മുതൽ തന്നെ അനോഷ് മരുന്നകളോട് പ്രതികരിച്ചിരുന്നത് ചികിത്സയ്ക്ക് ​ഗുണം ചെയ്തിരുന്നു. 

ഏപ്രിൽ 19നാണ് അനോഷിനും സഹോദരൻ ആൻജോയ്ക്കും പാമ്പിന്റെ കടിയേൽക്കുന്നത്. വീട്ടിൽ ഉറങ്ങുന്നതിനിടെ തലയിണയ്ക്കടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ശംഖുവരയൻ പാമ്പ് ആണ് ഇരുവരെയും കടിച്ചത്. ആൻജോ അന്ന് തന്നെ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു.

അതേസമയം ഇവരുടെ വീട്ടില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീണ്ടും പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തി. കിടപ്പുമുറിയിലാണ് പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തിയത്. ശംഖുവരയന്‍ ഇനത്തില്‍പ്പെട്ട പാമ്പിനെ തന്നെയാണ് ഇന്നലെയും കണ്ടെത്തിയത്. വീട്ടുകാരും സമീപവാസികളും ചേര്‍ന്ന് പാമ്പിനെ തല്ലിക്കൊന്നു. 

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

