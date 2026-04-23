തൃശൂര്: കോടാലിയില് പാമ്പുകടിയേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന അനോഷിന്റെ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ടു. അനോഷിനെ വെന്റിലേറ്ററിൽ നിന്ന് മാറ്റി. ട്യൂബുകളും മാറ്റി. അങ്കമാലിയിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരുകയാണ് അനോഷ്. അച്ഛനോടും അമ്മയോടും കുട്ടി സംസാരിച്ചു. അനോഷിനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് നിർത്തിയതായും ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ആദ്യം മുതൽ തന്നെ അനോഷ് മരുന്നകളോട് പ്രതികരിച്ചിരുന്നത് ചികിത്സയ്ക്ക് ഗുണം ചെയ്തിരുന്നു.
ഏപ്രിൽ 19നാണ് അനോഷിനും സഹോദരൻ ആൻജോയ്ക്കും പാമ്പിന്റെ കടിയേൽക്കുന്നത്. വീട്ടിൽ ഉറങ്ങുന്നതിനിടെ തലയിണയ്ക്കടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ശംഖുവരയൻ പാമ്പ് ആണ് ഇരുവരെയും കടിച്ചത്. ആൻജോ അന്ന് തന്നെ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു.
അതേസമയം ഇവരുടെ വീട്ടില് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീണ്ടും പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തി. കിടപ്പുമുറിയിലാണ് പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തിയത്. ശംഖുവരയന് ഇനത്തില്പ്പെട്ട പാമ്പിനെ തന്നെയാണ് ഇന്നലെയും കണ്ടെത്തിയത്. വീട്ടുകാരും സമീപവാസികളും ചേര്ന്ന് പാമ്പിനെ തല്ലിക്കൊന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.