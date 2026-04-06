Kerala Assembly Election 2026: വാടാനപ്പള്ളി ബിജെപി കിറ്റ് വിവാദം; കോടതി ഇടപെടലിന് പിന്നാലെ കേസെടുത്ത് പോലീസ്

തൃശൂർ: വാടാനപ്പള്ളിയിലെ ബിജെപി കിറ്റ് വിതരണത്തിൽ കേസെടുത്ത് പോലീസ്. ചാമ്പ്യൻസ് ട്രേഡേഴ്സ് സ്ഥാപന ഉടമ പ്രവീൺ ജിത്തിനെ പ്രതി ചേർത്താണ് വാടാനപ്പള്ളി പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. 72,542 രൂപ വില വരുന്ന ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ കിറ്റുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് എഫ്ഐആറിൽ പറയുന്നത്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫ്ലൈയിംഗ് സ്ക്വാഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റ് ആയ പി ബാബുമോന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് സംഭവത്തിൽ വാടാനപ്പള്ളി പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. സംഭവത്തിൽ കേസെടുക്കാൻ ചാവക്കാട് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തത്. കിറ്റ് ഓർഡർ ചെയ്ത ആൾക്കെതിരെയും കേസെടുത്തേക്കും.
