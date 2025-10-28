English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Thrissur Zoological Park: ഏഷ്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക്; പുത്തൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് ഇന്ന് ആരംഭിക്കും

Thrissur Zoological Park: ഏഷ്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക്; പുത്തൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് ഇന്ന് ആരംഭിക്കും

ഏഷ്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കായ പുത്തൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Oct 28, 2025, 06:39 PM IST
  • മുൻപുണ്ടായിരുന്ന മർഗങ്ങളെ കൂടാതെ സംസ്ഥാനെത്തിന് വെളിയിൽ നിന്നും മൃഗങ്ങളെ എത്തിക്കും.
  • ഡിയർ സഫാരി പാർക്ക്, പെറ്റ് സൂ, ഫോളോഗ്രാം സൂ തുടങ്ങിയവയുടെ നിർമ്മാണവും ഉടൻ ഉണ്ടാകും.

Read Also

  1. Pocso Thrissur: പ്രണയം നടിച്ചെത്തി പ്രായപൂർത്തിയാവാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച ഏഴ് പേർ അറസ്റ്റിൽ

Trending Photos

Kerala Lottery Result 27 October 2025: ഒരു കോടിയുടെ ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യശാലി ആര്? ഭാഗ്യതാര ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result Today Live
Kerala Lottery Result 27 October 2025: ഒരു കോടിയുടെ ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യശാലി ആര്? ഭാഗ്യതാര ലോട്ടറി ഫലം
Kerala Lottery Result Today 28 October 2025: സ്ത്രീശക്തി ലോട്ടറി ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു; ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യം ഈ ടിക്കറ്റിന്!
5
Kerala Lottery Result Today Live
Kerala Lottery Result Today 28 October 2025: സ്ത്രീശക്തി ലോട്ടറി ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു; ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യം ഈ ടിക്കറ്റിന്!
Love Horoscope Oct 27:പ്രണയം, വിവാഹം ...ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയരാശി
12
Love Horoscope
Love Horoscope Oct 27:പ്രണയം, വിവാഹം ...ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയരാശി
Love Horoscope OCT 28: പ്രണയത്തിൽ തടസങ്ങൾ നേരിടും; ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയരാശി അറിയാം
12
Love Horoscope
Love Horoscope OCT 28: പ്രണയത്തിൽ തടസങ്ങൾ നേരിടും; ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയരാശി അറിയാം
Thrissur Zoological Park: ഏഷ്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക്; പുത്തൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് ഇന്ന് ആരംഭിക്കും

തൃശൂർ: ഏഷ്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കായ പുത്തൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. മുന്നൂറിലധികം ഏക്കർ ഭൂമിയിലാണ് മൃഗശാല സ്ഥിതി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മുൻപുണ്ടായിരുന്ന മർഗങ്ങളെ കൂടാതെ സംസ്ഥാനെത്തിന് വെളിയിൽ നിന്നും മൃഗങ്ങളെ എത്തിക്കും. ഡിയർ സഫാരി പാർക്ക്, പെറ്റ് സൂ, ഫോളോഗ്രാം സൂ തുടങ്ങിയവയുടെ നിർമ്മാണവും ഉടൻ ഉണ്ടാകും. 

Add Zee News as a Preferred Source

മനുഷ്യ-മൃഗ സംഘർഷവുമായ് ബന്ധപ്പെട്ട് പിടിക്കുന്ന എല്ലാ ജീവികളെയും തൃശൂർ മൃഗശാലയിൽ കൊണ്ടുവരും. മൃഗങ്ങളുടെ ചികിത്സക്കായി ഒരു സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നവംബറോടെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മൃഗങ്ങളെ എത്തിക്കും. രണ്ട് മാസം ട്രൈൽ റണ്ണായിയാണ് മൃഗശാല പ്രവർത്തിക്കുക. 2026 ൽ പൂർണ്ണമായും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് തുറന്ന് നൽകും. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

ThrissurPuthur Zoological Park

Trending News