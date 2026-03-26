AI Video: പ്രധാനമന്ത്രിയെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെയും അധിക്ഷേപിക്കുന്ന എഐ വീഡിയോ; സൈബര്‍ പൊലീസ് കേസെടുത്തു

AI Video: തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി സൈബര്‍ പൊലീസാണ് സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്തത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Mar 26, 2026, 06:18 PM IST
  • ഈ വീഡിയോ മൂന്നു മണിക്കൂറിനകം നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് നോട്ടിസ് നൽകിയിരുന്നു.
  • എന്നാല്‍ ഇത് പാലിക്കാത്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് എക്‌സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിനെതിരെ കേസെടുത്തത്.
  • ഇതു സംബന്ധിച്ച് കൂടുതല്‍ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായും പൊലീസ് അറിയിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: പ്രധാനമന്ത്രിയെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെയും അധിക്ഷേപിക്കുന്ന എഐ വീഡിയോ എക്‌സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിനെതിരെ സൈബര്‍ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത Laxmi N Raju (@valiant_Raju),” എന്ന എക്സ് അക്കൗണ്ടിനെതിരെയും എക്‌സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന് എതിരെയുമാണ് കേസെടുത്തത്. തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി സൈബര്‍ പൊലീസാണ് സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്തത്.

ഈ വീഡിയോ മൂന്നു മണിക്കൂറിനകം നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് നോട്ടിസ് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇത് പാലിക്കാത്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് എക്‌സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിനെതിരെ കേസെടുത്തത്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് കൂടുതല്‍ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ അറിയിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നു നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില്‍ വീഡിയോ പൊതുജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിപ്പിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാനും സാധ്യതയുള്ളതാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. 

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം അനുസരിച്ചാണ് തുടര്‍നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചത്. വീഡിയോ കൂടുതല്‍ പ്രചരിക്കാതിരിക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെതിരെയുള്ള 320 എഫ്ബി പോസ്റ്റുകളും 40 എക്‌സ് പോസ്റ്റുകളും 59 ഇന്‍സ്റ്റ പോസ്റ്റുകളും നീക്കിയിട്ടുണ്ട്. അഞ്ഞൂറോളം സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകള്‍ക്കാണു നോട്ടിസ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നിര്‍ദേശപ്രകാരമാണ് നടപടി. 

