English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Pathanamthitta: ചിറ്റാറിൽ കടുവ കിണറ്റിൽ വീണു; പുറത്തെത്തിക്കാൻ ശ്രമം, മയക്കുവെടി വച്ചേക്കും

Pathanamthitta: ചിറ്റാറിൽ കടുവ കിണറ്റിൽ വീണു; പുറത്തെത്തിക്കാൻ ശ്രമം, മയക്കുവെടി വച്ചേക്കും

കിണറ്റിലെ വെള്ളം വറ്റിച്ച് കടുവയെ പുറത്തെത്തിക്കാനാണ് നീക്കം. മയക്കുവെടി വയ്ക്കാനും ആലോചനയുണ്ട്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 30, 2025, 11:48 AM IST
  • 15 അടിയോളം താഴ്‌ചയുള്ള കിണറ്റിലാണ് കടുവ വീണത്.
  • ഇതിന് സമീപത്തായി ഒരു പന്നി ഫാമും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
  • നേരത്തെ ഇവിടെ കടുവയെ കണ്ടിരുന്നതായി നാട്ടുകാർ പറയുന്നു.

Read Also

  1. Rapper VedanMusic Event: കാസർകോട് വേടന്റെ പരിപാടിക്കിടെ തിക്കും തിരക്കും; കുട്ടികളുൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ ആശുപത്രിയിൽ

Trending Photos

BT-35 Kerala Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങള്‍ക്കോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Bhagyathara Lottery
BT-35 Kerala Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങള്‍ക്കോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Chaturgrahi Yoga: പുതുവർഷത്തിലെ ആദ്യ ദിനത്തിലെ ചതുർഗ്രഹി യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ
6
Chaturgrahi Yoga 2026
Chaturgrahi Yoga: പുതുവർഷത്തിലെ ആദ്യ ദിനത്തിലെ ചതുർഗ്രഹി യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ
Gold Rate Kerala Today: വൻ ഇടിവ്, സ്വർണവില ഒരു ലക്ഷത്തിന് താഴെ! ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: വൻ ഇടിവ്, സ്വർണവില ഒരു ലക്ഷത്തിന് താഴെ! ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും
Kendra Trikona Rajayoga: കേന്ദ്രത്രികോണ രാജയോഗം: ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കോടീശ്വരയോഗവും..!
5
Kendra Trikona Rajayoga
Kendra Trikona Rajayoga: കേന്ദ്രത്രികോണ രാജയോഗം: ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കോടീശ്വരയോഗവും..!
Pathanamthitta: ചിറ്റാറിൽ കടുവ കിണറ്റിൽ വീണു; പുറത്തെത്തിക്കാൻ ശ്രമം, മയക്കുവെടി വച്ചേക്കും

പത്തനംതിട്ട: ചിറ്റാറിൽ കടുവ കിണറ്റിൽ വീണു. ജനവാസമേഖലയിലാണ് സംഭവം. ജനവാസ മേഖലയായ വില്ലുന്നിപ്പാറയിലാണ് കടുവയെ കിണറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയത്. കൊല്ലംപറമ്പിൽ സദാശവൻ എന്നയാളുടെ പറമ്പിലെ കിണറ്റിലാണ് കടുവ വീണത്. ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് സംഭവം. തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ വനംവകുപ്പിനെ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. 

Add Zee News as a Preferred Source

15 അടിയോളം താഴ്‌ചയുള്ള കിണറ്റിലാണ് കടുവ വീണത്. ഇതിന് സമീപത്തായി ഒരു പന്നി ഫാമും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ ഇവിടെ കടുവയെ കണ്ടിരുന്നതായി നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. കിണറ്റിൽ വലിയ ശബ്‌ദം കേട്ടതിനെ തുടർന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് കടുവയെ കണ്ടത്.

Also Read: Sabarimala Gold Theft Case: 'അന്വേഷണത്തിന് കൂടുതൽ ഉദ്യോ​ഗസ്ഥരെ വേണം'; ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ എസ്ഐടി ഹൈക്കോടതിയിൽ

വനപാലകരും പോലീസും സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മയക്കു വെടി വയ്ക്കാതെ കടുവയെ കിണറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കുന്നത് ദുഷ്ക്കരമാണെണ് വനം വകുപ്പ് അധികൃതർ പറയുന്നു. ഡിഎഫ്ഒ, വനം വകുപ്പ്, ഡോക്‌ടർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘം സ്ഥലത്തുണ്ട്. ഇവരുടെ നിർദേശപ്രകാരം കിണറ്റിലെ വെള്ളം പൂർണ്ണമായും വറ്റിച്ച ശേഷം കടുവയെ മയക്കുവെടി വച്ച് പുറത്തു എത്തിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് റേഞ്ച് ഓഫിസർ അശോക് പറഞ്ഞു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

TigerPathanamthittaകടുവകടുവ കിണറ്റിൽ വീണു

Trending News