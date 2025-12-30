Pathanamthitta: ചിറ്റാറിൽ കടുവ കിണറ്റിൽ വീണു; പുറത്തെത്തിക്കാൻ ശ്രമം, മയക്കുവെടി വച്ചേക്കും

പത്തനംതിട്ട: ചിറ്റാറിൽ കടുവ കിണറ്റിൽ വീണു. ജനവാസമേഖലയിലാണ് സംഭവം. ജനവാസ മേഖലയായ വില്ലുന്നിപ്പാറയിലാണ് കടുവയെ കിണറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയത്. കൊല്ലംപറമ്പിൽ സദാശവൻ എന്നയാളുടെ പറമ്പിലെ കിണറ്റിലാണ് കടുവ വീണത്. ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് സംഭവം. തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ വനംവകുപ്പിനെ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു.
15 അടിയോളം താഴ്ചയുള്ള കിണറ്റിലാണ് കടുവ വീണത്. ഇതിന് സമീപത്തായി ഒരു പന്നി ഫാമും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ ഇവിടെ കടുവയെ കണ്ടിരുന്നതായി നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. കിണറ്റിൽ വലിയ ശബ്ദം കേട്ടതിനെ തുടർന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് കടുവയെ കണ്ടത്.
വനപാലകരും പോലീസും സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മയക്കു വെടി വയ്ക്കാതെ കടുവയെ കിണറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കുന്നത് ദുഷ്ക്കരമാണെണ് വനം വകുപ്പ് അധികൃതർ പറയുന്നു. ഡിഎഫ്ഒ, വനം വകുപ്പ്, ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘം സ്ഥലത്തുണ്ട്. ഇവരുടെ നിർദേശപ്രകാരം കിണറ്റിലെ വെള്ളം പൂർണ്ണമായും വറ്റിച്ച ശേഷം കടുവയെ മയക്കുവെടി വച്ച് പുറത്തു എത്തിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് റേഞ്ച് ഓഫിസർ അശോക് പറഞ്ഞു.
