English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Wayanad Tiger: വയനാട് പച്ചിലക്കാട് ജനവാസ മേഖലയിൽ കടുവയിറങ്ങി; തിരച്ചിൽ തുടർന്ന് വനം വകുപ്പ്

Wayanad Tiger: വയനാട് പച്ചിലക്കാട് ജനവാസ മേഖലയിൽ കടുവയിറങ്ങി; തിരച്ചിൽ തുടർന്ന് വനം വകുപ്പ്

Tiger Found In Wayanad Pachilakkad: പടിക്കംവയൽ ഭാഗത്തെ വയൽപ്രദേശത്തോട് ചേർന്ന വാഴത്തോട്ടത്തിലാണ് ഇന്നലെ രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടെ നാട്ടുകാർ കടുവയെ കണ്ടത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 16, 2025, 10:57 AM IST
  • തെർമൽ ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കടുവയുടെ ചിത്രം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു
  • പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾക്കും കാപ്പിത്തോട്ടത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾക്കും വനം വകുപ്പ് ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകി

Read Also

  1. Wayanad Tiger Attack : കുറുക്കന്‍മൂലയില്‍ രണ്ടാമതൊരു കടുവ കൂടിയെന്ന് സംശയം; മറ്റൊരു കടുവയുടെ കാൽപ്പാട് കണ്ടെത്തിയതായി വനം വകുപ്പ്

Trending Photos

Horoscope Today: പുതിയ ആഴ്ചയാരംഭത്തിൽ ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം; സമ്പൂർണ രാശിഫലം
12
Horoscope
Horoscope Today: പുതിയ ആഴ്ചയാരംഭത്തിൽ ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം; സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Ketu Transit 2026: പുതുവർഷത്തിൽ നിഴൽഗ്രഹങ്ങളുടെ മാറ്റം ഈ രാശിക്കാർക്ക് സൃഷ്ടിക്കും വെല്ലുവിളികൾ!
5
Ketu Transit
Ketu Transit 2026: പുതുവർഷത്തിൽ നിഴൽഗ്രഹങ്ങളുടെ മാറ്റം ഈ രാശിക്കാർക്ക് സൃഷ്ടിക്കും വെല്ലുവിളികൾ!
Samrudhi SM 33 Result: ഇന്നത്തെ കോടിപതിയാരാണെന്ന് അറിയാം... സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം
5
Samrudhi SM 33
Samrudhi SM 33 Result: ഇന്നത്തെ കോടിപതിയാരാണെന്ന് അറിയാം... സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം
Sunafa Yoga: സുനഭ യോ​ഗത്താൽ അഞ്ച് രാശിക്കാർക്ക് ഭാ​ഗ്യ ദിനങ്ങൾ; വർഷാവസാനം കാത്തിരിക്കുന്നത് വൻ നേട്ടങ്ങൾ!
6
Horoscope
Sunafa Yoga: സുനഭ യോ​ഗത്താൽ അഞ്ച് രാശിക്കാർക്ക് ഭാ​ഗ്യ ദിനങ്ങൾ; വർഷാവസാനം കാത്തിരിക്കുന്നത് വൻ നേട്ടങ്ങൾ!
Wayanad Tiger: വയനാട് പച്ചിലക്കാട് ജനവാസ മേഖലയിൽ കടുവയിറങ്ങി; തിരച്ചിൽ തുടർന്ന് വനം വകുപ്പ്

വയനാട്: പച്ചിലക്കാട് പടിക്കംവയലിലെ ജനവാസ മേഖലയിൽ ഇറങ്ങിയ കടുവയെ പിടികൂടാൻ വനം വകുപ്പ് തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു. പ്രദേശത്തെ കാപ്പിതോട്ടങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആർ.ആർ.ടി സംഘം തെർമൽ ഡ്രോൺ പരിശോധന തുടരും.

Add Zee News as a Preferred Source

പടിക്കംവയൽ ഭാഗത്തെ വയൽപ്രദേശത്തോട് ചേർന്ന വാഴത്തോട്ടത്തിലാണ് ഇന്നലെ രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടെ നാട്ടുകാർ കടുവയെ കണ്ടത്. മാനന്തവാടി, കൽപറ്റ ആർആർടി സംഘം തെർമൽ ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കടുവയുടെ ചിത്രം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

കടുവയെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ മയക്ക് വെടിവച്ച് പിടികൂടുന്ന നടപടികളിലേക്ക് കടക്കും. സൗത്ത് വയനാട് ഡിഎഫ്ഒ അജിത് കെ. രാമൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അഞ്ച് റേഞ്ചുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രദേശത്ത് കാവൽ തുടരുന്നുണ്ട്.

പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾക്കും കാപ്പിത്തോട്ടത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾക്കും വനം വകുപ്പ് ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകി. പ്രദേശത്തെ സ്കുളുകൾ, അങ്കണവാടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അവധി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കടുവയെ പിടികൂടുന്നതിനായി ആർ.ആർ.ടി സംഘം തിരച്ചിൽ ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

wayanad tigerWayanad Tiger Attack

Trending News