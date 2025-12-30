Tiger Rescued: മയക്കുവെടി വച്ചു, വലയിലാക്കി; ചിറ്റാറിൽ കിണറ്റിൽ വീണ കടുവയെ പുറത്തെടുത്തു

പത്തനംതിട്ട: ചിറ്റാറിൽ കിണറ്റിൽ വീണ കടുവയെ പുറത്തെടുത്തു. രാവിലെ മുതൽ തുടങ്ങിയ ദൗത്യമാണ് ഇപ്പോൾ വിജയകരമായി നടപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മയക്കുവെടി വച്ച ശേഷമാണ് വലയിലാക്കി കടുവയെ പുറത്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് തവണ മയക്കുവെടി വച്ചുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പുറത്തെടുത്ത കടുവയെ വനം വകുപ്പിന്റെ പ്രത്യേക കൂട്ടിലേക്ക് മാറ്റി സ്ഥലത്ത് നിന്നും കൊണ്ടുപോയി. വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം കാട്ടിലേക്ക് തുറന്നുവിടുമെന്നാണ് വിവരം.
ജനവാസ മേഖലയായ വില്ലുന്നിപ്പാറയിലാണ് കടുവയെ കിണറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയത്. കൊല്ലംപറമ്പിൽ സദാശവൻ എന്നയാളുടെ പറമ്പിലെ കിണറ്റിലാണ് കടുവ വീണത്. ഇന്ന് പുലർച്ചെയായിരുന്നു സംഭവം. തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ വനംവകുപ്പിനെ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. കിണറ്റിലെ വെള്ളം പൂർണ്ണമായും വറ്റിച്ച ശേഷം മയക്കുവെടി വച്ച് കടുവയെ വലയിലാക്കുകയായിരുന്നു.
