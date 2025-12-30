English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Tiger Rescued: മയക്കുവെടി വച്ചു, വലയിലാക്കി; ചിറ്റാറിൽ കിണറ്റിൽ വീണ കടുവയെ പുറത്തെടുത്തു

Tiger Rescued: മയക്കുവെടി വച്ചു, വലയിലാക്കി; ചിറ്റാറിൽ കിണറ്റിൽ വീണ കടുവയെ പുറത്തെടുത്തു

മയക്കുവെടി വച്ച ശേഷം കടുവയെ വലയിലാക്കുകയായിരുന്നു.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 30, 2025, 04:07 PM IST
  • രണ്ട് തവണ മയക്കുവെടി വച്ചുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
  • പുറത്തെടുത്ത കടുവയെ വനം വകുപ്പിന്റെ പ്രത്യേക കൂട്ടിലേക്ക് മാറ്റി സ്ഥലത്ത് നിന്നും കൊണ്ടുപോയി.

Read Also

  1. Pathanamthitta: ചിറ്റാറിൽ കടുവ കിണറ്റിൽ വീണു; പുറത്തെത്തിക്കാൻ ശ്രമം, മയക്കുവെടി വച്ചേക്കും

Trending Photos

Monthly Horoscope January 2026: ജനുവരിയിൽ ശുക്രനുദിക്കും ഈ രാശിക്കാർക്ക്; കാത്തിരിക്കുന്നത് ബംപർ നേട്ടങ്ങൾ!
7
Monthly Horoscope
Monthly Horoscope January 2026: ജനുവരിയിൽ ശുക്രനുദിക്കും ഈ രാശിക്കാർക്ക്; കാത്തിരിക്കുന്നത് ബംപർ നേട്ടങ്ങൾ!
Today&#039;s Horoscope: ഇടവം രാശിക്കാർ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ നേടും, വൃശ്ചികം രാശിക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
13
Horoscope Today
Today's Horoscope: ഇടവം രാശിക്കാർ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ നേടും, വൃശ്ചികം രാശിക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർ അനാവശ്യ വാദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർ അനാവശ്യ വാദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
BT-35 Kerala Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങള്‍ക്കോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Bhagyathara Lottery
BT-35 Kerala Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങള്‍ക്കോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Tiger Rescued: മയക്കുവെടി വച്ചു, വലയിലാക്കി; ചിറ്റാറിൽ കിണറ്റിൽ വീണ കടുവയെ പുറത്തെടുത്തു

പത്തനംതിട്ട: ചിറ്റാറിൽ കിണറ്റിൽ വീണ കടുവയെ പുറത്തെടുത്തു. രാവിലെ മുതൽ തുടങ്ങിയ ദൗത്യമാണ് ഇപ്പോൾ വിജയകരമായി നടപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മയക്കുവെടി വച്ച ശേഷമാണ് വലയിലാക്കി കടുവയെ പുറത്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് തവണ മയക്കുവെടി വച്ചുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പുറത്തെടുത്ത കടുവയെ  വനം വകുപ്പിന്റെ പ്രത്യേക കൂട്ടിലേക്ക് മാറ്റി സ്ഥലത്ത് നിന്നും കൊണ്ടുപോയി. വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം കാട്ടിലേക്ക് തുറന്നുവിടുമെന്നാണ് വിവരം. 

Add Zee News as a Preferred Source

ജനവാസ മേഖലയായ വില്ലുന്നിപ്പാറയിലാണ് കടുവയെ കിണറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയത്. കൊല്ലംപറമ്പിൽ സദാശവൻ എന്നയാളുടെ പറമ്പിലെ കിണറ്റിലാണ് കടുവ വീണത്. ഇന്ന് പുലർച്ചെയായിരുന്നു സംഭവം. തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ വനംവകുപ്പിനെ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു.  കിണറ്റിലെ വെള്ളം പൂർണ്ണമായും വറ്റിച്ച ശേഷം മയക്കുവെടി വച്ച് കടുവയെ വലയിലാക്കുകയായിരുന്നു. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

TigerTiger Rescuedകടുവയെ പുറത്തെടുത്തുപത്തനംതിട്ട

Trending News