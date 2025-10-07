Tiger Attack: മൂന്നാറിൽ ജനവാസ മേഖലയിൽ വീണ്ടും കടുവകൾ; ചിറ്റുവാരൈ എസ്റ്റേറ്റിലെത്തിയത് മൂന്ന് കടുവകൾ

ഇടുക്കി: മൂന്നാറിലെ ജനവാസ മേഖലയിൽ കടുവകളിറങ്ങി. തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് നാല് മണിയോടെയാണ് മൂന്ന് കടുവകളെ കണ്ടത്. ചിറ്റുവാരൈ എസ്റ്റേറ്റിൽ തൊഴിലാളികളാണ് കടുവകളെ കണ്ടത്. തൊഴിലാളികൾ വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി.
വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കടുവകൾ കാടുകയറിയതായി കണ്ടെത്തി. തേയിലത്തോട്ടത്തിൽ പകൽ സമയത്ത് കടുവയെ കണ്ടത് തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ ആശങ്കയുണർത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
നിരവധി മൃഗങ്ങളെയാണ് മാട്ടുപ്പെട്ടി, കുണ്ടള മേഖലകളിൽ ഇതുവരെ കടുവ ആക്രമിച്ച് കൊന്നത്. വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കടുവകളുടെ കാൽപ്പാടുകൾ പരിശോധിച്ചു. മൂന്ന് പ്രായപൂർത്തിയായ കടുവകളാണ് ജനവാസ മേഖലയിൽ എത്തിയത്.
മൂന്നാറിൽ നേരത്തെയും നിരവധി തവണ കടുവകളുടെ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ ആക്രമിക്കാറുണ്ടെന്ന് തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇടുക്കിയിൽ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ കർഷകൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു.
