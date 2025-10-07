English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Tiger Attack: മൂന്നാറിൽ ജനവാസ മേഖലയിൽ വീണ്ടും കടുവകൾ; ചിറ്റുവാരൈ എസ്റ്റേറ്റിലെത്തിയത് മൂന്ന് കടുവകൾ

Tigers Found In Munnar: വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. കടുവകൾ കാടുകയറിയതായി കണ്ടെത്തി.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Oct 7, 2025, 02:36 PM IST
  • വനംവകുപ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗസ്ഥർ കടുവകളുടെ കാൽപാടുകൾ പരിശോധിച്ചു
  • മൂന്ന് കടുവകളാണ് ജനവാസ മേഖലയിൽ എത്തിയത്

Tiger Attack: മൂന്നാറിൽ ജനവാസ മേഖലയിൽ വീണ്ടും കടുവകൾ; ചിറ്റുവാരൈ എസ്റ്റേറ്റിലെത്തിയത് മൂന്ന് കടുവകൾ

ഇടുക്കി: മൂന്നാറിലെ ജനവാസ മേഖലയിൽ കടുവകളിറങ്ങി. തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് നാല് മണിയോടെയാണ് മൂന്ന് കടുവകളെ കണ്ടത്. ചിറ്റുവാരൈ എസ്റ്റേറ്റിൽ തൊഴിലാളികളാണ് കടുവകളെ കണ്ടത്. തൊഴിലാളികൾ വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വനംവകുപ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി.

വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥർ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കടുവകൾ കാടുകയറിയതായി കണ്ടെത്തി. തേയിലത്തോട്ടത്തിൽ പകൽ സമയത്ത് കടുവയെ കണ്ടത് തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ ആശങ്കയുണർത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

നിരവധി മൃ​ഗങ്ങളെയാണ് മാട്ടുപ്പെട്ടി, കുണ്ടള മേഖലകളിൽ ഇതുവരെ കടുവ ആക്രമിച്ച് കൊന്നത്. വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥർ കടുവകളുടെ കാൽപ്പാടുകൾ പരിശോധിച്ചു. മൂന്ന് പ്രായപൂർത്തിയായ കടുവകളാണ് ജനവാസ മേഖലയിൽ എത്തിയത്.

മൂന്നാറിൽ നേരത്തെയും നിരവധി തവണ കടുവകളുടെ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും വളർത്തുമൃ​ഗങ്ങളെ ആക്രമിക്കാറുണ്ടെന്ന് തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇടുക്കിയിൽ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ കർഷകൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Tiger Attackകടുവഇടുക്കിമൂന്നാർ

