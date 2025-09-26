English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Wayanad DCC President: ടി.ജെ. ഐസക്ക് വയനാട് ഡിസിസി പ്രസിഡന്റായി ചുമതലയേറ്റു

Wayanad DCC President TJ Issac: വരാനിരിക്കുന്ന തദ്ദേശഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് പാർട്ടിയെ സജ്ജമാക്കുകയാണ് പ്രധാന ദൗത്യമെന്ന് ടി.ജെ. ഐസക്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 26, 2025, 08:07 PM IST
  • കല്പറ്റ നഗരസഭയുടെ ചെയർമാനാണ് ടി.ജെ. ഐസക്
  • എൻ.ഡി. അപ്പച്ചൻ രാജിവെച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ അധ്യക്ഷനായി ടി.ജെ. ഐസകിനെ നിയമിച്ചത്

Wayanad DCC President: ടി.ജെ. ഐസക്ക് വയനാട് ഡിസിസി പ്രസിഡന്റായി ചുമതലയേറ്റു

വയനാട്: വയനാട് ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ  പുതിയ അധ്യക്ഷനായി ടി.ജെ. ഐസക്ക് ചുമതലയേറ്റു. ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ നടന്ന നേതൃയോഗത്തിലാണ് ടി. ജെ ഐസക് ചുമതലയേറ്റത്. പാർട്ടിയെ വരാനിരിക്കുന്ന തദ്ദേശഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് സജ്ജമാക്കുകയാണ് പ്രധാന ദൗത്യമെന്ന് ടി.ജെ. ഐസക്.

വയനാട് ഡിസിസിയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന രാഷ്ട്രീയ കോലാഹലങ്ങൾക്കും അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കും വിരാമമിട്ട് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് എൻ.ഡി. അപ്പച്ചൻ രാജിവെച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ അധ്യക്ഷനായി ടി.ജെ. ഐസകിനെ നിയമിച്ചത്. എഐസിസി നേരിട്ടായിരുന്നു സ്ഥിരം അധ്യക്ഷനെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

കല്പറ്റ നഗരസഭയുടെ ചെയർമാനാണ് ടി.ജെ. ഐസക്. കെപിസിസി പ്രസിഡന്റിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മുൻ പ്രസിഡണ്ട് എൻ ഡി അപ്പച്ചനിൽനിന്നും  മിനിറ്റ്സ് കൈമാറി ടി.ജെ ഐസക് ചുമതലേറ്റു. കെപിസിസി പ്രസിഡണ്ട് സണ്ണി ജോസഫ് എംഎൽഎ നേതൃയോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആസനമായ ഘട്ടത്തിൽ പാർട്ടി ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ടു പോകണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Wayanad DCC PresidentWayanad New DCC Presidentഡിസിസി പ്രസിഡൻറ്വയനാട്വയനാട് ഡിസിസി

