  • TK Govindan Expelled From CPM: 'പാർട്ടിക്കെതിരെ പച്ചനുണ പടച്ചുവിടുന്നു'; ടികെ ഗോവിന്ദനെ പുറത്താക്കി സിപിഎം

TK Govindan Expelled From CPM: 'പാർട്ടിക്കെതിരെ പച്ചനുണ പടച്ചുവിടുന്നു'; ടികെ ഗോവിന്ദനെ പുറത്താക്കി സിപിഎം

CPM Leader TK Govindan Expelled From Party: യു.ഡി.എഫിന്റെ ചട്ടുകമായി ഗോവിന്ദൻ മാറിയെന്നും പാർലമെന്ററി അവസരവാദത്തിന്റെ ചെളിക്കുണ്ടിലാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഉള്ളതെന്നും കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെകെ രാഗേഷ് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Mar 17, 2026, 02:15 PM IST
  • സ്ഥാനാർത്ഥി ചർച്ചകളുടെ ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഗോവിന്ദന്റെ പേര് ആരും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല
  • എന്നാൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗത്തിൽ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് പരിഗണിക്കുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം നേരിട്ട് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു

TK Govindan Expelled From CPM: 'പാർട്ടിക്കെതിരെ പച്ചനുണ പടച്ചുവിടുന്നു'; ടികെ ഗോവിന്ദനെ പുറത്താക്കി സിപിഎം

കണ്ണൂർ: തളിപ്പറമ്പിൽ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ടികെ ഗോവിന്ദനെ സിപിഎമ്മിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതായി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെകെ രാഗേഷ് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പദവികൾക്കായി യുഡിഎഫിന്റെ ചട്ടുകമായി ഗോവിന്ദൻ മാറിയെന്നും പാർലമെന്ററി അവസരവാദത്തിന്റെ ചെളിക്കുണ്ടിലാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഉള്ളതെന്നും രാഗേഷ് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

പാർട്ടിയിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗമെന്ന ഉന്നത പദവിയും നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃത്വവും വഹിച്ചിട്ടുള്ള ഗോവിന്ദന് അധികാരത്തോടുള്ള അമിത ഭ്രമമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ടികെ ഗോവിന്ദന് ഇത്തരമൊരു സ്ഥാനാർത്ഥി മോഹമുണ്ടായിരുന്ന കാര്യം പാർട്ടി അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്നും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങളിലിരിക്കുന്നവർ സാധാരണയായി ഇത്തരം ആഗ്രഹങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാറില്ലെന്നും രാഗേഷ് വ്യക്തമാക്കി.

സ്ഥാനാർത്ഥി ചർച്ചകളുടെ ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഗോവിന്ദന്റെ പേര് ആരും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗത്തിൽ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് പരിഗണിക്കുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം നേരിട്ട് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു. ആരെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയാലും ഇതേ നിലപാട് തന്നെയായിരിക്കും ഗോവിന്ദൻ സ്വീകരിക്കുകയെന്നും പാർട്ടി സെക്രട്ടറി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് പികെ ശ്യാമളയെ തളിപ്പറമ്പിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയത്. കണ്ണൂരിൽ രണ്ട് വനിതാ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ വേണമെന്ന പാർട്ടി തീരുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ശ്യാമളയുടെ പേര് വന്നത്. നേതാക്കളുടെ ബന്ധുക്കൾ സ്ഥാനാർത്ഥികളാകുന്നത് അവരുടെ പാർട്ടി പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണെന്നും അല്ലാതെ കുടുംബബന്ധം നോക്കിയല്ലെന്നും കെകെ രാ​ഗേഷ് വിശദീകരിച്ചു.

സ്ഥാനാർത്ഥിക്കെതിരെ നീചമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഗോവിന്ദൻ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. ടികെ ഗോവിന്ദന്റേത് വെറും പച്ചക്കള്ളമാണെന്നും പാർട്ടി കൂട്ടായെടുത്ത തീരുമാനത്തെ അദ്ദേഹം വ്യക്തിപരമായ താൽപര്യങ്ങൾക്കായി എതിർക്കുകയാണെന്നും വ്യക്തമാക്കിയാണ് രാഗേഷ് പുറത്താക്കൽ നടപടി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

