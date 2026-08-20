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CMRL Case: വീണ 85 ലക്ഷം രൂപ നൽകിയത് ആർക്ക്? വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് ഇഡി; വീണയ്‌ക്കെതിരെ പുതിയ കേസ്

നേരത്തെ നടന്ന പരിശോധനയില്‍ വീണയുടെ വീട്ടില്‍ നിന്ന് വീണയുടെ കൈപ്പടയിലുള്ള ഡയറിയില്‍ നിന്ന് നിര്‍ണായക വിവരങ്ങള്‍ ലഭിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Aug 20, 2026, 09:21 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 09:33 AM IST
CMRL Case: വീണ 85 ലക്ഷം രൂപ നൽകിയത് ആർക്ക്? വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് ഇഡി; വീണയ്‌ക്കെതിരെ പുതിയ കേസ്
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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