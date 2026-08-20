കൊച്ചി: സിഎംആർഎൽ എക്സലോജിക് കേസിൽ വിദേശ പണമിടപാടുകളിൽ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് തയ്യാറായി ഇഡി. വീണ ദുബായിലേക്ക് കൈമാറിയ ഏതാണ്ട് 85 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന രൂപ ആർക്കാണ് നൽകിയത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇഡി വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തും.
ഈ വിഷയത്തിൽ മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചും അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്. ദുരൂഹ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീണയുടെ പേരിൽ പുതിയ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. 85 ലക്ഷം രൂപ ദുബായിൽ കൈമാറിയതിന് വീണയ്ക്കെതിരെ ഫെമ കേസ് റാഹിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷിക്കാനാണ് തീരുമാനം.
സിഎംആര്എല്-എക്സാലോജിക് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വീണ വിദേശത്തേക്ക് പണമിടപാടുകള് നടത്തിയതിന്റെ തെളിവുകള് ഇഡിയ്ക്ക് ലഭിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. കോഴിക്കോട് ചൊവ്വാഴ്ച എട്ടിടങ്ങളില് നടത്തിയ റെയ്ഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നത്. വാര്ത്താക്കുറിപ്പില് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതീവ ഗുരുതര കണ്ടെത്തലുകള് സംബന്ധിച്ച പരാമര്ശങ്ങളായിരുന്നു . നേരത്തെ നടന്ന പരിശോധനയില് വീണയുടെ വീട്ടില് നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ വീണയുടെ കൈപ്പടയിലുള്ള ഡയറിയില് നിന്ന് നിര്ണായക വിവരങ്ങള് ലഭിച്ചതായും ഇഡി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വ്യക്തികളുടെ പേരുകള്, കൈകാര്യം ചെയ്തതും ചെലവഴിച്ചതുമായ തുകകള്, ദുബായിലേക്ക് മാറ്റിയ പണം തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങള് ഡയറിയില് ഉണ്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല വീണയില് നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത ഡിജിറ്റല് ഉപകരണങ്ങളില് മറ്റൊരാളുടെ പേരില് എടുത്ത സിം കാര്ഡിന്റെ ചിത്രവും കണ്ടെത്തിയതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
ഇന്റര്നെറ്റ് അധിഷ്ഠിത കോളുകള് നടത്തുന്നതിനായി മറ്റൊരാളുടെ പേരില് സിം കാര്ഡും വൈ-ഫൈ റൂട്ടറും എടുത്തതാകാമെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഇ ഡി വ്യക്തമാക്കിയത്. കൈയെഴുത്ത് കണക്കുകളില് പേരുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളുടെയും സിം കാര്ഡ് നല്കിയ വ്യക്തിയുടെയും കേന്ദ്രങ്ങള് ഈ പരിശോധനയില് ഉള്പ്പെടുത്തിയതായും ഇ ഡി വാര്ത്താക്കുറിപ്പില് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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