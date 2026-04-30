  Today's Chanakya Exit Poll: ടുഡേയ്സ് ചാണക്യയുടെ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടു; യുഡിഎഫിന് നേരിയ മുൻതൂക്കം, പിന്നാലെ എൽഡിഎഫ്

Today's Chanakya Exit Poll: ടുഡേയ്സ് ചാണക്യയുടെ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടു; യുഡിഎഫിന് നേരിയ മുൻതൂക്കം, പിന്നാലെ എൽഡിഎഫ്

Today's Chanakya Kerala Exit Poll: യുഡിഎഫിന് നേരിയ മുൻതൂക്കം പ്രവചിക്കുന്ന സർവേ പ്രകാരം, അവർക്ക് 69 മുതൽ 78 വരെ സീറ്റുകൾ ലഭിച്ചേക്കാം.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Apr 30, 2026, 07:14 PM IST
  • എൽഡിഎഫിന് 64 മുതൽ 73 സീറ്റുകൾ വരെയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നത്
  • എൻഡിഎ 20 ശതമാനം വോട്ട് വിഹിതം സ്വന്തമാക്കി 7 മുതൽ 11 സീറ്റുകൾ വരെ നേടുമെന്നും പ്രവചനം

Read Also

  1. Zee News Exit Poll: പഞ്ചാബിൽ ആംആദ്മി തന്നെയെന്ന് സീ ന്യൂസ് എക്സിറ്റ് പോൾ

Trending Photos

Weekly Financial Horoscope: സാമ്പത്തിക ലാഭമോ? നഷ്ടമോ? 12 രാശികളുടെയും സാമ്പത്തിക വാരഫലം അറിയാം
13
Weekly Horoscope
Weekly Financial Horoscope: സാമ്പത്തിക ലാഭമോ? നഷ്ടമോ? 12 രാശികളുടെയും സാമ്പത്തിക വാരഫലം അറിയാം
Astrology News: ത്രി​ഗ്രഹിക്കൊപ്പം മംഗളാദിത്യ രാജയോഗവും ബുധാദിത്യ രാജയോഗവും; നിങ്ങളുടെ തലവര മാറും, ഭാ​ഗ്യം തിളങ്ങും രാശികൾ!
7
Trigrahi Yog 2026
Astrology News: ത്രി​ഗ്രഹിക്കൊപ്പം മംഗളാദിത്യ രാജയോഗവും ബുധാദിത്യ രാജയോഗവും; നിങ്ങളുടെ തലവര മാറും, ഭാ​ഗ്യം തിളങ്ങും രാശികൾ!
Gold Rate Kerala Today: ചാഞ്ചാടിയാടി സ്വർണ്ണനിരക്ക്; ഇന്നത്തെ വിലയറിയാം
6
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ചാഞ്ചാടിയാടി സ്വർണ്ണനിരക്ക്; ഇന്നത്തെ വിലയറിയാം
Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്; ഇന്ന് കൂടിയത് ഇത്രയും..!
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്; ഇന്ന് കൂടിയത് ഇത്രയും..!
ന്യൂഡൽഹി: കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫും എൽഡിഎഫും തമ്മിൽ അതിശക്തമായ പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ടുഡേയ്സ് ചാണക്യയുടെ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. യുഡിഎഫിന് നേരിയ മുൻതൂക്കം പ്രവചിക്കുന്ന സർവേ പ്രകാരം, 40 ശതമാനം വോട്ട് വിഹിതത്തോടെ അവർക്ക് 69 മുതൽ 78 വരെ സീറ്റുകൾ ലഭിച്ചേക്കാം.

38 ശതമാനം വോട്ട് വിഹിതം നേടുന്ന എൽഡിഎഫിന് 64 മുതൽ 73 സീറ്റുകൾ വരെയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നത്. എൻഡിഎ 20 ശതമാനം വോട്ട് വിഹിതം സ്വന്തമാക്കി 7 മുതൽ 11 സീറ്റുകൾ വരെ നേടുമെന്നും, മറ്റുള്ളവർക്ക് രണ്ട് ശതമാനം വോട്ട് ലഭിക്കുമെങ്കിലും സീറ്റുകളൊന്നും ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നും കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

അസമിൽ ബിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യം വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ഭരണം നിലനിർത്തുമെന്നാണ് ടുഡേയ്ഴ്സ് ചാണക്യയുടെ വിലയിരുത്തൽ. ആകെയുള്ള 126 സീറ്റുകളിൽ 93 മുതൽ 111 സീറ്റുകൾ വരെ ബിജെപി സഖ്യം നേടിയേക്കും. കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പ്രതിപക്ഷ സഖ്യം 14 മുതൽ 32 സീറ്റുകളിലേക്ക് ഒതുങ്ങാനാണ് സാധ്യത.

തമിഴ്‌നാട്ടിൽ ഡിഎംകെ സഖ്യം അധികാരം നിലനിർത്തുമെങ്കിലും നടൻ വിജയിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) കന്നി പോരാട്ടത്തിൽ തന്നെ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലെ നിർണായക ശക്തിയായി മാറുമെന്ന് പോസ്റ്റ് പോൾ സർവേ പറയുന്നു.

39 ശതമാനം വോട്ട് വിഹിതത്തോടെ 125 മുതൽ 136 വരെ സീറ്റുകൾ നേടി ഡിഎംകെ മുന്നിലെത്തുമ്പോൾ, ആദ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തന്നെ 30 ശതമാനം വോട്ട് വിഹിതം സ്വന്തമാക്കുന്ന ടിവികെ 63 മുതൽ 74 സീറ്റുകൾ വരെ നേടിയേക്കും.

എഐഎഡിഎംകെ സഖ്യത്തിന്റെ സീറ്റുകൾ 45 മുതൽ 56 വരെയായി ചുരുങ്ങുമെന്നാണ് പ്രവചനം. നാല് ശതമാനം വോട്ട് വിഹിതം ലഭിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു സീറ്റ് ലഭിച്ചേക്കാം. ഭരണകക്ഷിയായ ഡിഎംകെയ്ക്ക് കടുത്ത വെല്ലുവിളിയുയർത്തി വിജയ് തമിഴ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ശക്തമായ സ്വാധീനം ഉറപ്പിക്കുമെന്നാണ് ഈ സൂചനകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

