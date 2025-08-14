Tornado: അങ്കമാലിയിൽ മിന്നൽ ചുഴലി; മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണു, വൻ നാശനഷ്ടം

എറണാകുളം: അങ്കമാലിയിൽ മിന്നൽ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ വ്യാപക നാശനഷ്ടം. കറുകുറ്റിയിലും മൂക്കന്നൂരുമാണ് ചുഴലിക്കാറ്റ് വീശിയത്. കറുകുറ്റി പള്ളിയങ്ങാടിയിൽ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് ശേഷമാണ് ചുഴലിക്കാറ്റ് വീശിയത്. വൻമരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണു. വീടുകളിലേക്കും റോഡിലേക്കും മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണ് വലിയ നാശനഷ്ടമുണ്ടായി.
ചുഴലിക്കാറ്റിൽ ഏക്കറുകണക്കിന് കൃഷിയിടങ്ങൾ നശിച്ചു. റോഡിലേക്ക് മരങ്ങൾ വീണതിനെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചു. മൂക്കന്നൂരിൽ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ ഒമ്പത് വീടുകൾ ഭാഗികമായി തകർന്നു. ആർക്കും പരിക്കില്ലെന്നാണ് വിവരം. പ്രദേശത്ത് ബുധനാഴ്ച രാത്രി മുതൽ വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചവരെ കനത്ത മഴയും കാറ്റുമുണ്ടായിരുന്നു.
