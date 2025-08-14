English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Tornado: അങ്കമാലിയിൽ മിന്നൽ ചുഴലി; മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണു, വൻ നാശനഷ്ടം

Tornado In Angamaly: വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിയോടെയാണ് ചുഴലിക്കാറ്റ് വീശിയത്. വീടുകളിലേക്കും റോഡിലേക്കും മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണ് വലിയ നാശനഷ്ടമുണ്ടായി.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 14, 2025, 06:29 PM IST
  • പ്രദേശത്ത് ബുധനാഴ്ച രാത്രി മുതൽ വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചവരെ കനത്ത മഴയും കാറ്റുമുണ്ടായിരുന്നു
  • കറുകുറ്റിയിലും മൂക്കന്നൂരുമാണ് ചുഴലിക്കാറ്റ് വീശിയത്

Tornado: അങ്കമാലിയിൽ മിന്നൽ ചുഴലി; മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണു, വൻ നാശനഷ്ടം

എറണാകുളം: അങ്കമാലിയിൽ മിന്നൽ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ വ്യാപക നാശനഷ്ടം. കറുകുറ്റിയിലും മൂക്കന്നൂരുമാണ് ചുഴലിക്കാറ്റ് വീശിയത്. കറുകുറ്റി പള്ളിയങ്ങാടിയിൽ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് ശേഷമാണ് ചുഴലിക്കാറ്റ് വീശിയത്. വൻമരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണു. വീടുകളിലേക്കും റോഡിലേക്കും മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണ് വലിയ നാശനഷ്ടമുണ്ടായി.

ചുഴലിക്കാറ്റിൽ ഏക്കറുകണക്കിന് കൃഷിയിടങ്ങൾ നശിച്ചു. റോഡിലേക്ക് മരങ്ങൾ വീണതിനെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചു. മൂക്കന്നൂരിൽ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ ഒമ്പത് വീടുകൾ ഭാഗികമായി തകർന്നു. ആർക്കും പരിക്കില്ലെന്നാണ് വിവരം. പ്രദേശത്ത് ബുധനാഴ്ച രാത്രി മുതൽ വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചവരെ കനത്ത മഴയും കാറ്റുമുണ്ടായിരുന്നു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

TornadoAngamalyErnakulamചുഴലിമിന്നൽ ചുഴലി

