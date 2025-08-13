Idukki Accident: ഇടുക്കിയിൽ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് അപകടത്തിൽ പെട്ടു; കുട്ടികളടക്കം 19 പേർക്ക് പരിക്ക്

ഇടുക്കി: ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് അപകടത്തിൽ പെട്ട് 5 കുട്ടികളടക്കം 19 പേർക്ക് പരിക്ക്. ഇടുക്കി രാജാക്കാടാണ് സംഭവം. നിയന്ത്രണം വിട്ട മിനി ബസ് പോസ്റ്റിലിടിച്ച് മറിയുകയായിരുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുമെത്തിയ ബസ്സാണ് അപകടത്തിൽപെട്ടത്. വട്ടക്കണ്ണിപ്പാറ എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. പോസ്റ്റിലിടിച്ച ബസ് റോഡിന് സമീപത്തുള്ള കുഴിയിലേക്ക് മറിഞ്ഞു.
ചെന്നൈയിൽ നിന്നുള്ള വിനോദസഞ്ചാരികളാണ് വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടക്കം 19 പേരാണ് വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. അപകടം നടന്നയുടൻ തന്നെ നാട്ടുകാരും പൊലീസും ഫയർഫോഴ്സും സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവരത്തനം നടത്തി. പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
