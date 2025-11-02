English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Drown Death: കുട്ടിക്കാനത്ത് കയത്തിൽ വീണ സഞ്ചാരിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം; ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നയാൾ കടന്നു കളഞ്ഞു

Drown Death: കുട്ടിക്കാനത്ത് കയത്തിൽ വീണ സഞ്ചാരിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം; ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നയാൾ കടന്നു കളഞ്ഞു

സമീപവാസികളാണ് അഗ്നിരക്ഷാ സേനയെ വിവരമറിയിച്ചത്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 2, 2025, 09:42 PM IST
  • മഹേഷും സുഹൃത്തും താമസിച്ചിരുന്ന ഹോം സ്റ്റേയിൽ നിന്നാണ് മഹേഷിന്റെ പേര് പോലീസിന് ലഭിച്ചത്.
  • എന്നാൽ, ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ആൾ ഓടിപ്പോയതിനാൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.

  1. Drowning Death: കടലിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘം തിരയിൽപ്പെട്ടു; മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു, സംഭവം കണ്ണൂർ പയ്യാമ്പലത്ത്

Drown Death: കുട്ടിക്കാനത്ത് കയത്തിൽ വീണ സഞ്ചാരിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം; ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നയാൾ കടന്നു കളഞ്ഞു

ഇടുക്കി: കുട്ടിക്കാനം തട്ടത്തിക്കാനത്ത് കയത്തിൽ വീണ സഞ്ചാരിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ഹരിപ്പാട് സ്വദേശി മഹേഷ് (45) ആണ് മരിച്ചത്. ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടരയോടെയായിരുന്നു അപകടം സംഭവിച്ചത്. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്ത് വാഹനവുമായി കടന്നുകള‍ഞ്ഞു. ഇരുവരും കുളിക്കുന്നതിനായി കയത്തിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ മഹേഷ് വെള്ളത്തിൽ വീണുപോകുകയായിരുന്നു.

സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട സമീപവാസികളാണ് അഗ്നിരക്ഷാ സേനയെ വിവരമറിയിച്ചത്. ഉടൻ തന്നെ അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ പി. ബിനുകുമാർ, സീനിയർ ഫയർ ഓഫീസർമാരായ പി.എസ്. സനൽ, പി.കെ. സന്തോഷ്, ജി. എസ്. ആനന്ദ്, വി. ആർ. അരുൺകുമാർ, അൻഷാദ്.എ എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി. തുടർന്ന് മഹേഷിനെ പുറത്തെടുത്ത് പീരുമേട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

Also Read: Kollam Accident: ടോറസ് ലോറിയും സ്കൂട്ടറും കൂട്ടിയിടിച്ചു; ലോറിക്കടിയിൽപെട്ട യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം

മഹേഷും സുഹൃത്തും താമസിച്ചിരുന്ന ഹോം സ്റ്റേയിൽ നിന്നാണ് മഹേഷിന്റെ പേര് പോലീസിന് ലഭിച്ചത്. എന്നാൽ, ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ആൾ ഓടിപ്പോയതിനാൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല. പീരുമേട് പോലീസ് സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്. മഹേഷിൻ്റെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനായി പീരുമേട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

