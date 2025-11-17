English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • TP murder case: ടി പി വധക്കേസ്; പ്രതിക്ക് രേഖകൾ കാണാതെ ജാമ്യം നൽകാനാവില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി

ടിപി വധക്കേസ് ഒരു കൊലപാതകക്കേസ് ആണെന്നും പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ ജാമ്യം നൽകുമെന്നുമാണ് സുപ്രീം കോടതി ചോദിച്ചത്.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 17, 2025, 04:25 PM IST
  • കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിചാരണക്കോടതിയുടെ രേഖകൾ കാണണമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.
  • സാക്ഷി മൊഴികൾ അടക്കം കാണാതെ തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

ഡൽഹി: ടി പി ചന്ദ്രശേഖർ വധക്കേസ് പ്രതിയായ ജ്യോതിബാബുവിന് ജാമ്യം നൽകാനാകില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി. ടിപി വധക്കേസ് ഒരു കൊലപാതകക്കേസ് ആണെന്നും പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ ജാമ്യം നൽകുമെന്നുമാണ് സുപ്രീം കോടതി ചോദിച്ചത്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിചാരണക്കോടതിയുടെ രേഖകൾ കാണണമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. സാക്ഷി മൊഴികൾ അടക്കം കാണാതെ തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഇതോടെ ജ്യോതിബാബുവിൻ്റെ ഇടക്കാല ജാമ്യ ഹർജി തള്ളുകായായിരുന്നു.  സാക്ഷി മൊഴിയടക്കം എല്ലാ രേഖകളും ഹാജരാക്കാൻ 15 ദിവസമാണ് സുപ്രീം കോടതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 

ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ്റെ ഭാര്യ കെ കെ രമ, പ്രതിയുടെ ജാമ്യ ഹർജിയെ എതിർത്ത് സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം നൽകുന്നത് അപകടകരവും മനോവീര്യം കെടുത്തുന്നതുമായ സന്ദേശം നൽകുമെന്ന് രമ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. 

TP Murder caseSupreme Court

