Sabarimala: സ്വർണ്ണപ്പാളി വിവാദം; ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റിന് ഒരു തെറ്റും പറ്റിയിട്ടില്ലെന്ന് ടിപി രാമകൃഷ്ണൻ

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണപ്പാളി വിവാദത്തിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റിന് ഒരു തെറ്റും പറ്റിയിട്ടില്ലെന്ന് ഇടത് മുന്നണി കൺവീനർ ടിപി രാമകൃഷ്ണൻ. നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഒരു തരി പൊന്നാണെങ്കിലും അത് വീണ്ടെടുക്കുമെന്നും സംഭവത്തിൽ കർശന നിയമ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞിട്ടുണ്ടെന്നും രാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. കടകംപള്ളിക്കെതിരെ ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാന രഹിതമാണെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അന്വേഷണത്തിൽ പുറത്തുവരുമെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റിന് ഒരു തെറ്റും പറ്റിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, ശബരിമല സ്വർണ്ണപ്പാളി വിവാദത്തിൽ ദേവസ്വം വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു. സ്വർണ്ണപ്പാളികൾ കോടിക്കണക്കിന് രൂപക്ക് ബംഗളൂരുവിൽ വിറ്റഴിച്ചതായി വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഇടനിലക്കാരനായി നിന്നത് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയാണെന്നും 2019ൽ സ്വർണ്ണം പൂശിയ സമയത്ത് 474.9 ഗ്രാം സ്വർണ്ണം കാണാനില്ലെന്നും ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സ്വർണ്ണപ്പാളിയിലെ സ്വർണ്ണം ഉരുക്കിയെന്നും, ബാക്കി സ്വർണ്ണം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ പക്കലുമാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
