Thamarassery Churam: താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൽ ഗതാഗതക്കുരുക്ക്; സംഭവം കെഎസ്ആർടിസി ബസ് തകരാറിലായതോടെ

കോഴിക്കോട്: കെഎസ്ആർടിസി ബസ് തകരാറിലായതോടെ താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൽ ഗതാഗതക്കുരുക്ക്. ബസ് തകരാറിലായി കുടുങ്ങിയതോടെയാണ് ഗതാഗതകുരുക്ക് ഉണ്ടായത്. ചുരം ആറാം വളവിലാണ് ബസ് തകരാറിലായത്. കെഎസ്ആർടിസിയുടെ മിന്നൽ ബസ്സാണ് തകരാറിലായത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിലേക്ക് പോകുന്ന ബസ്സാണ് രാവിലെ ചുരത്തിൽ യന്ത്രത്തകരാറു കാരണം കുടുങ്ങിയത്.
താമരശ്ശേരി ഡിപ്പോയിൽ നിന്ന് ജീവനക്കാർ എത്തി ബസ് മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ ഗതാഗത തടസ്സം പൂർണ്ണമായും നീക്കാൻ സാധിക്കുകയുളളുവെന്നാണ് വിവരം. വൺവേ രീതിയിൽ വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗതാഗതക്കുരുക്ക് തുടരുകയാണ്. ചുരം റോഡിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ സമയം ക്രമീകരിച്ച് പുറപ്പെടണമെന്ന് ചുരം സംരക്ഷണ സമിതി പ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
