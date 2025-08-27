English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Written by - Karthika V | Last Updated : Aug 27, 2025, 07:23 AM IST
Thamarassery Churam: താമരശേരി ചുരത്തിൽ ​ഗതാ​ഗത നിയന്ത്രണം തുടരുന്നു; കല്ലും മണ്ണും ഇന്ന് നീക്കം ചെയ്യും

വയനാട്: കല്ലും മണ്ണും റോഡിലേക്ക് ഇടിഞ്ഞുവീണതിനെ തുടർന്ന് താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൽ ഇന്നും ​ഗതാ​ഗത നിയന്ത്രണം തുടരുന്നു. ഒമ്പതാം വളവിലെ വ്യൂ പോയന്റിന് സമീപത്തായിരുന്നു റോഡിലേക്ക് കല്ലും മണ്ണും മരങ്ങളും ഇടിഞ്ഞു വീണത്. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് 6.45 ഓടെയായിരുന്നു അപകടം. തുടര്‍ന്ന് കല്പറ്റയിൽ നിന്നും ഫയർ ഫോഴ്സ് എത്തി കല്ലും മരവും നീക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവെങ്കിലും ഇതുവരെ നീക്കാനായിട്ടില്ല. പരിശോധന പൂർത്തിയാകും വരെ ​ഗതാ​ഗത നിയന്ത്രണം തുടരുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

കൂടുതൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത പരിഗണിച്ചാണ് ഇതുവഴിയുള്ള ഗതാഗതത്തിന് ജില്ലാ കളക്ടർ താൽക്കാലിക നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. അപകട സമയത്ത് അതുവഴി കടന്ന് പോയ വാഹനങ്ങളിലെ യാത്രക്കാർ തലനാരിഴയ്ക്കാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. ചരുരത്തിലെ ​ഗതാ​ഗതം പൂർണമായും തടസപ്പെട്ടിരുന്നു. 

Also Read: Stray Dog Attack: പാലക്കാട് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് തെരുവ് നായയുടെ കടിയേറ്റു

അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 9 ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലർച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചരിക്കുന്നത്. ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിലാണ് അലർട്ടുള്ളത്. ഓ​ഗസ്റ്റ് 28 വരെ മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്.

