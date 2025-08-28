വയനാട്: മണ്ണിടിച്ചിലിനെ തുടര്ന്ന് താമരശ്ശേരി ചുരം വഴിയുള്ള ഗതാഗതം പൂര്ണമായും നിരോധിച്ചു. ഇനിയൊരു അറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നതു വരെ ഗതാഗതം പൂര്ണമായും നിരോധിച്ചതായി ജില്ലാ കളക്ടര് സ്നേഹില് കുമാര് സിംഗ് അറിയിച്ചു. ശക്തമായ മഴയില് കൂടുതല് പാറക്കഷ്ണങ്ങളും മണ്ണും റോഡിലേക്ക് വീഴുന്നത് തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഗാതാഗത നിരോധിച്ചത്. എന്നാൽ, ആംബുലന്സ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള എമര്ജന്സി വാഹനങ്ങള് പൊലീസിന്റെ അനുമതിയോടെ കടത്തിവിടും. നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി ജനങ്ങള് സഹകരിക്കണമെന്നും കളക്ടര് അറിയിച്ചു.
റോഡില് നിന്ന് മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള പ്രവൃത്തികള് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. താമരശ്ശേരി തഹസില്ദാര് സി സുബൈര് ഉള്പ്പെടെയുള്ള റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തില് പൊലീസ്, ഫയര് ആന്റ് റെസ്ക്യൂ ഉള്പ്പെടെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത്. കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ വിഭാഗം ഡെപ്യൂട്ടി കലക്ടര് എം രേഖ, ഹസാഡ് അനലിസ്റ്റ് പി അശ്വതി, ജില്ലാ സോയില് കണ്സര്വേഷന് ഓഫീസര് എം രാജീവ്, അസിസ്റ്റന്റ് ജിയോളജിസ്റ്റ് ദീപ ഉള്പ്പെടെയുള്ള സംഘം ഇന്നലെ സംഭവ സ്ഥലം സന്ദര്ശിക്കുകയും ആവശ്യമായ നടപടികള് നിര്ദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മേഖലയിലെ ദ്രവിച്ച പാറകള് വലിയ മണ്ണിടിച്ചിലിന് കാരണമായെന്ന് പ്രാഥമിക പരിശോധനയില് ബോധ്യപ്പെട്ടതായി ഉദ്യോഗസ്ഥര് മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.