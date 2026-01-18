English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Train Derailed: പാലക്കാട് ഗുഡ്‌സ് ട്രെയിൻ പാളം തെറ്റി; ആറ് ട്രെയിനുകൾ വൈകിയോടുന്നു

Train Derailed: പാലക്കാട് ഗുഡ്‌സ് ട്രെയിൻ പാളം തെറ്റി; ആറ് ട്രെയിനുകൾ വൈകിയോടുന്നു

Train Derailed In Palakkad: മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് പാലക്കാട് ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ട്രെയിനാണ് ഇന്ന് രാവിലെ 11:30-ഓടെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 18, 2026, 07:19 PM IST
  • അഞ്ചോളം തീവണ്ടികൾ വിവിധ ഇടങ്ങളിലായി പിടിച്ചിട്ടു
  • നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന തീവണ്ടികൾ ഉടൻ തന്നെ സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് റെയിൽവേ അധികൃതർ അറിയിച്ചു

Train Derailed: പാലക്കാട് ഗുഡ്‌സ് ട്രെയിൻ പാളം തെറ്റി; ആറ് ട്രെയിനുകൾ വൈകിയോടുന്നു

പാലക്കാട്: പട്ടാമ്പിക്ക് സമീപം പള്ളിപ്പുറത്ത് ചരക്ക് തീവണ്ടി പാളം തെറ്റിയതിനെത്തുടർന്ന് ഈ മേഖലയിൽ ട്രെയിൻ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് പാലക്കാട് ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ട്രെയിനാണ് ഇന്ന് രാവിലെ 11:30-ഓടെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.

സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് പരശുറാം എക്സ്പ്രസ്, ഏറനാട് എക്സ്പ്രസ്, കോഴിക്കോട്-പാലക്കാട് എക്സ്പ്രസ്, കോഴിക്കോട് നിന്നുള്ള ജനശതാബ്ദി, ലോകമാന്യ തിലക്-കൊച്ചുവേളി എക്സ്പ്രസ് തുടങ്ങി അഞ്ചോളം തീവണ്ടികൾ വിവിധ ഇടങ്ങളിലായി പിടിച്ചിട്ടു. അപകടവിവരമറിഞ്ഞ് ഷൊർണൂരിൽ നിന്നെത്തിയ റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി.

ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ പാളം തെറ്റിയ ബോഗി തിരികെ കയറ്റാൻ സാധിച്ചു. ട്രാക്കിലെ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കിയതായും നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന തീവണ്ടികൾ ഉടൻ തന്നെ സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കുമെന്നും റെയിൽവേ അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

