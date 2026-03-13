English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Train Services Partially Cancelled: തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷന് കീഴിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി; ട്രെയിൻ ​ഗതാ​ഗതത്തിൽ നിയന്ത്രണം

Train Services Partially Cancelled: തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷന് കീഴിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി; ട്രെയിൻ ​ഗതാ​ഗതത്തിൽ നിയന്ത്രണം

Train Services Partially Cancelled In Thiruvananthapuram: ട്രെയിൻ ഗതാഗതത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി. തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷനിൽ റെയിൽവേ പാളങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടക്കുന്നതിനാലാണ് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Mar 13, 2026, 10:38 AM IST
  • ചെന്നൈ സെൻട്രൽ - തിരുവനന്തപുരം സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് മാർച്ച് 13-ന് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് കോട്ടയത്ത് യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കും
  • കോട്ടയം മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള സർവീസ് റദ്ദാക്കി

Train Services Partially Cancelled: തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷന് കീഴിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി; ട്രെയിൻ ​ഗതാ​ഗതത്തിൽ നിയന്ത്രണം

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷനിൽ റെയിൽവേ പാളങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടക്കുന്നതിനാൽ ട്രെയിൻ ഗതാഗതത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മാർച്ച് 12, 13, 14 തീയതികളിൽ വിവിധ സർവീസുകളെ ഇത് ബാധിക്കുമെന്ന് ദക്ഷിണ റെയിൽവേ അറിയിച്ചു. യാത്രക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ, ട്രെയിൻ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ വിശദമായി അറിയാം.

ഭാഗികമായി റദ്ദാക്കിയ ട്രെയിനുകൾ

ചെന്നൈ സെൻട്രൽ - തിരുവനന്തപുരം സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് (12695): മാർച്ച് 13-ന് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഈ ട്രെയിൻ കോട്ടയത്ത് യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കും. കോട്ടയത്തിനും തിരുവനന്തപുരത്തിനും ഇടയിലുള്ള സർവീസ് റദ്ദാക്കി.

തിരുവനന്തപുരം – ചെന്നൈ സെൻട്രൽ സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് (12696): മാർച്ച് 14-ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഈ ട്രെയിൻ സർവീസ് ആരംഭിക്കില്ല. പകരം രാത്രി 8.05-ന് കോട്ടയത്ത് നിന്നായിരിക്കും യാത്ര തുടങ്ങുക.

ചെന്നൈ എഗ്മൂർ – ഗുരുവായൂർ എക്സ്പ്രസ് (16127): മാർച്ച് 12-ന് പുറപ്പെടുന്ന ട്രെയിൻ നാഗർകോവിൽ ടൗൺ വരെ മാത്രമേ സർവീസ് നടത്തൂ. നാഗർകോവിലിനും ഗുരുവായൂരിനും ഇടയിലുള്ള സർവീസ് റദ്ദാക്കി.

ഗുരുവായൂർ – ചെന്നൈ എഗ്മൂർ എക്സ്പ്രസ് (16128): മാർച്ച് 13-ന് ഗുരുവായൂരിൽ നിന്ന് ഈ ട്രെയിൻ പുറപ്പെടില്ല. പകരം 14-ന് രാവിലെ 6.33-ന് നാഗർകോവിൽ ടൗണിൽ നിന്നാകും യാത്ര ആരംഭിക്കുക.

ആലപ്പുഴ വഴി വഴിതിരിച്ചുവിടുന്ന ട്രെയിനുകൾ (മാർച്ച് 14)

അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടക്കുന്നതിനാൽ മാർച്ച് 14-ന് ചില ട്രെയിനുകൾ കോട്ടയം വഴിയുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കി ആലപ്പുഴ വഴി തിരിച്ചുവിടുമെന്ന് റെയിൽവേ അറിയിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരം – ചെന്നൈ സെൻട്രൽ സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് (12624): ഈ ട്രെയിനിന് മാവേലിക്കര, ചെങ്ങന്നൂർ, തിരുവല്ല, ചങ്ങനാശേരി, കോട്ടയം, തൃപ്പൂണിത്തുറ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. പകരം ആലപ്പുഴ, ചേർത്തല, എറണാകുളം ജംക്ഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കന്യാകുമാരി – ദിബ്രുഗഡ് വിവേക് എക്സ്പ്രസ് (22503): ചെങ്ങന്നൂർ, കോട്ടയം സ്റ്റോപ്പുകൾ ഈ സർവീസിന് ഉണ്ടാകില്ല. ഇതിനു പകരമായി കായംകുളം, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം ജംക്ഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ട്രെയിൻ നിർത്തുന്നതാണ്.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

