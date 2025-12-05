Train Sabotage: കൊച്ചിയിൽ റെയിൽവെ ട്രാക്കിൽ ആട്ടുകല്ല്! ട്രെയിൻ അട്ടിമറി ശ്രമമെന്ന് സംശയം, അപകടമൊഴിവായത് തലനാരിഴയ്ക്ക്

കൊച്ചി: കൊച്ചിയിലെ പച്ചാളത്ത് റെയിൽവേ ട്രാക്കിന് മധ്യത്തിൽ ആട്ടുകല്ല് കണ്ടെത്തിയ സംഭവം ട്രെയിൻ അട്ടിമറിയെന്ന് സംശയം. സംഭവസ്ഥലം പരിശോധിച്ച പോലീസ് സംഘം അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ ഏകദേശം 4:30-ഓടെ മൈസൂരു-തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചുവേളി എക്സ്പ്രസ് കടന്നുപോയതിന് പിന്നാലെയാണ് ആട്ടുകല്ല് ട്രാക്കിൽ കിടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്.
ആട്ടുകല്ലിന് വലുപ്പം കുറവായതിനാൽ ട്രെയിൻ ഇതിന് മുകളിലൂടെ തടസ്സമില്ലാതെ കടന്നുപോവുകയായിരുന്നു. ട്രെയിനിന്റെ ലോക്കോ പൈലറ്റാണ് ഉടൻതന്നെ റെയിൽവേ പോലീസിനെ വിവരമറിയിച്ചത്. ട്രാക്കിന്റെ വശങ്ങളിലായിരുന്നെങ്കിൽ വലിയ ദുരന്തത്തിന് ഇത് കാരണമാകുമായിരുന്നു. ഭാരമേറിയ ഈ വസ്തു ട്രാക്കിന്റെ മധ്യത്തിൽ കൊണ്ടുവെച്ചതിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം.
നോർത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപമുള്ള പച്ചാളം റെയിൽവേ ഗേറ്റിന് അടുത്താണ് സംഭവം. ഇതിന് സമീപം ഒരു നായയുടെ ജഡം ചിതറിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ട്രെയിൻ തട്ടിയാണോ നായ ചത്തതെന്ന കാര്യവും പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ പോലീസ് ശേഖരിച്ചു വരുന്നു.
