കൊച്ചി: രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് എംഎല്എയ്ക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി ട്രാന്സ് വുമണ് അവന്തിക രംഗത്ത്. രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് ലൈംഗിക ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ചയാളാണെന്നും ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്നതുപോലെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തില് ഏര്പ്പെടണമെന്ന് അയാള് പറഞ്ഞതായും അവന്തിക വ്യക്തമാക്കി. ലൈംഗിക വൈകൃതം നിറഞ്ഞ മെസേജുകളാണ് അയാള് തനിക്ക് അയച്ചതെന്നും തെളിവ് സഹിതം അവന്തിക വെളിപ്പെടുത്തി.
രാഹുലുമായി തൃക്കാക്കര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ കാലത്ത് ഒരു ചര്ച്ചയ്ക്കിടെയാണ് പരിചയപ്പെട്ടതെന്നും, അതിന് ശേഷം സോഷ്യല് മീഡിയയില് ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചുവെന്നും, പിന്നീട് നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നുവെന്നും അവന്തിക പറഞ്ഞു. തുടക്കത്തില് രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ശേഷമായിരുന്നു വിളിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ, പിന്നീട് രാത്രിയെന്നോ, പകലെന്നോ ഇല്ലാതെ ഇടവേളകളില്ലാതെ വിളിച്ചു തുടങ്ങി. രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങള് ആയിരുന്നില്ല അയാള് സംസാരിച്ചത്. ലൈംഗിക ചുവയുള്ള സന്ദേശങ്ങളാണ് അയച്ചിരുന്നത്. ഇതിനിടെയാണ് റേപ്പ് ചെയ്യുന്നതുപോലെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തില് ഏര്പ്പെടണമെന്നും പറഞ്ഞത്. തന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കള്ക്കും ഇക്കാര്യങ്ങള് അറിയാമെന്നും അവന്തിക പറഞ്ഞു.
രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് ഒരു റേപ്പിസ്റ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നുവെന്നും അവന്തിക പറഞ്ഞു. റേപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ അയാള് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് മനസിലായില്ല. റേപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആള് എങ്ങനെ സമൂഹത്തിന് മാതൃകയാകുമെന്നും അവന്തിക ചോദിച്ചു. താന് പറഞ്ഞ ആരോപണങ്ങള് തെറ്റാണെന്ന് അയാള് തെളിയിക്കട്ടെ. രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ താന് വെല്ലുവിളിക്കുകയാണെന്നും അവന്തിക കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. നേരത്തെ യുവ നേതാവിനെതിരെ മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയും നടിയുമായ റിനി ആന് ജോര്ജ് നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തലില് വലിയ ചര്ച്ചയ്ക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു. യുവ നേതാവ് അശ്ലീല സന്ദേശം അയച്ചുവെന്നും ഫൈവ് സ്റ്റാര് ഹോട്ടലിലേയ്ക്ക് ക്ഷണിച്ചിരുന്നതായും മാധ്യമപ്രവര്ത്തക വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
