  • KB Ganesh Kumar: 'തന്റെ ചോര കുടിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു, രാജിവെക്കാൻ ഉദ്ദേശമില്ല'; കെബി ഗണേഷ് കുമാർ

KB Ganesh Kumar: എന്റെ ചോര വേണമെങ്കില്‍ ഒരു കത്തി തന്നാല്‍ കൈ മുറിച്ച് തരാമെന്നും അതു കുടിച്ചോളുവെന്നും ഗണേഷ് പറ‍‍ഞ്ഞു

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Mar 10, 2026, 06:07 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവെക്കാൻ ഉദ്ദേശമില്ലെന്നും ചിലർ തന്റെ ചോര കുടിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും ഗതാഗതമന്ത്രി കെബി ഗണേഷ് കുമാർ. എന്നെ ജനങ്ങള്‍ വ്യക്തിപരമായി സ്‌നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവരെ വിദ്വേഷിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്റെ ചോര വേണമെങ്കില്‍ ഒരു കത്തി തന്നാല്‍ കൈ മുറിച്ച് തരാമെന്നും അതു കുടിച്ചോളുവെന്നും ഞാന്‍ ഇന്നു രാജിവച്ചു പോകുമെന്നാണ് ചിലര്‍ കരുതിയതെന്നും അതു നടന്നില്ലെന്നും അത്തരം സന്തോഷത്തിനു വേണ്ടി നടക്കേണ്ടെന്നും ഗണേഷ് പറ‍‍ഞ്ഞു.

അങ്ങനെയൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചാല്‍ കൊള്ളാമോ എന്നും മന്ത്രി ചോദിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്ത് കെഎസ്ആർടിസിയുടെ ഒരു പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കവെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മന്ത്രിക്ക് വിലയില്ലെന്നും ഗണേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു. ഇതിനെ മന്ത്രിയെന്ന നിലയിലുള്ള തന്റെ വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗമായി കണക്കാക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ സംസ്ഥാനത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് കെഎസ്ആർടിസിയിൽ സൗജന്യയാത്ര അനുവദിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് കെഎസ്ആർടിസിയെ നശിപ്പിക്കാനാണെന്നും ഗണേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു. കെഎസ്ആർടിസിയ്ക്ക് സ്ഥിരം സിഎംഡിയായി പ്രമോദ് ശങ്കറെ നിയമിച്ചതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. താൻ മന്ത്രിസ്ഥാനം വിട്ടുപോയാലും കെഎസ്ആർടിസിയെ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകണമെന്നും ജീവനക്കാരോട് പറഞ്ഞു. സ്‌നേഹത്തോടെ തന്നോട് സഹകരിച്ചവരോട് ഗണേഷ് കുമാർ നന്ദിയറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.

KB Ganesh KumarTransport Minister

