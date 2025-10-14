തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമലയിൽ നിന്ന് നഷ്ടമായ സ്വര്ണം തിരികെ പിടിക്കണമെന്ന് സര്ക്കാരിനോട് തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡ്. ഹൈക്കോടതിയുടെ അന്വേഷണത്തിൽ പൂർണ വിശ്വാസമാണെന്നും കോടതിയെ വിശ്വസിക്കാത്തവരാണ് സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്നും തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് വ്യക്തമാക്കി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ ആരോപണം ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണെന്നും ബോർഡ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. കുറ്റം ചെയ്തവര് ആരായാലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നും പുകമറ സൃഷ്ടിച്ച് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് ക്ഷേത്രങ്ങളെ തകര്ക്കാനുള്ള ശ്രമം അപലപനീയമാണെന്നും ദേവസ്വം ബോര്ഡ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ശബരിമലയിലെ ദ്വാരപാലക ശില്പങ്ങളിലെ സ്വര്ണ്ണപാളി, ശ്രീകോവിലിന്റെ കട്ടള എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദേവസ്വം വിജിലന്സിന്റെ കണ്ടെത്തലുകള് ഗൗരവമുള്ളതാണെന്നും ഇത് ഗൗരവമുള്ളതും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്തതുമായ നിയമ നടപടികള്ക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടതും നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ സ്വര്ണ്ണം കണ്ടെത്തി തിരിച്ചു പിടിക്കേണ്ടതുമാണെന്നും ബോർഡ് വ്യക്തമാക്കി. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അന്വേഷണങ്ങളേയും തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്നും അറിയിച്ചു. ദേവസ്വം ബോര്ഡ് വിജിലന്സാണ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തി ഹൈക്കോടതിയില് റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിച്ചത്. ആ റിപ്പോര്ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഹൈക്കോടതി നിയോഗിച്ച സ്പെഷ്യല് ഇന്വെസ്റ്റിഗേഷന് ടീം ശക്തമായ അന്വേഷണം നടത്തി വരികയാണെന്നും ബോർഡ് പറഞ്ഞു.
