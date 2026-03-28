തിരുവനന്തപുരം: എംഡിഎംഎ കൈവശം വെച്ച കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ട്രാവൻകൂർ ടൈറ്റാനിയം പ്രോഡക്ട്സ് ലിമിറ്റഡ്. ടൈറ്റാനിയം കമ്പനി സ്റ്റോർസ് സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് എം.ഐ നജീബ് ഖാനെയാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു സ്വകാര്യ ഹോട്ടലിൽ നിന്നും ഇയാളെ എക്സൈസ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആൻഡ് ആന്റി നാർക്കോട്ടിക് സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡ് പിടികൂടിയിരുന്നു. നാല് ഗ്രാം എംഡിഎംഎ ആണ് ഇയാളിൽ നിന്നും പിടികൂടിയത്. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ്.
മുൻ സന്തോഷ് ട്രോഫി താരം കൂടിയാണ് അറസ്റ്റിലായ നജീബ് ഖാൻ. മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും മറ്റ് വിശ്വസനീയമായ സ്രോതസ്സുകളിലൂടെയും നജീബ് ഖാന്റെ അറസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടിയെന്ന് സസ്പെൻഷൻ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇയാൾ ജോലിയിൽ തുടരുന്നത് കമ്പനിയുടെ അച്ചടക്കത്തെ ബാധിക്കും. അന്വേഷണത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും മാനേജ്മെന്റ് വിലയിരുത്തി. സംഭവത്തിൽ നജീബിനോട് മാനേജ്മെന്റ് വിശദീകരണം തേടിയിട്ടുണ്ട്.
കമ്പനിയുടെ സേവന നിയമങ്ങളുടെ ജീവനക്കാർ പാലിക്കേണ്ട ചട്ടങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ് നജീബ് ഖാന്റെ പ്രവർത്തിയെന്ന് ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. കമ്പനിയുടെ സൽപ്പേരിന് കളങ്കമുണ്ടാക്കുന്നതും നിയമവിരുദ്ധവുമായ പ്രവർത്തികൾ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയായി കണക്കാക്കുന്നുവെന്നും ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം രേഖാമൂലം വിശദീകരണം നൽകാനാണ് നജീബ് ഖാനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. വിശദീകരണം തൃപ്തികരമല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കർശനമായ അച്ചടക്ക നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. കേസിൽ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകുവരെയാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
