TTC Student Death: 'പഠനകാലം മുതൽ പ്രണയം, റമീസിന് മറ്റൊരു ബന്ധമുള്ളത് സോന അറിഞ്ഞു, അനാശാസ്യത്തിന് പിടിച്ചു'; സുഹൃത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ

എറണാകുളം: കോതമംഗലത്ത് ടിടിസി വിദ്യാർഥി തൂങ്ങി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ആൺസുഹൃത്തിനെതിരെ പുറത്ത് വരുന്നത് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ. റമീസ് മതം മാറാൻ നിർബന്ധിച്ചുവെന്നും മുറിയിൽ പൂട്ടിയിട്ട് മർദ്ദിച്ചുവെന്ന് സോന പറഞ്ഞുവെന്നും സോനയുടെ സുഹൃത്ത് ജോൺസി പറയുന്നു. റമീസിന് മറ്റൊരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നതിന് സോനയുടെ കൈവശം തെളിവുകളുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ജോൺസി പറഞ്ഞു.
റമീസ് മതം മാറാൻ നിർബന്ധിച്ചു. വിവാഹത്തിനായി എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും നടത്തി. വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ അടിമാലിയിൽ എത്തിയ റമീസ് അവാസന നിമിഷം പിന്മാറിയെന്നും സുഹൃത്ത് പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച റമീസ് സോനയെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതായും മുറിയിൽ പൂട്ടിയിട്ട് മർദ്ദിച്ചതായും സോന പറഞ്ഞിരുന്നു. റമീസും കുടുംബവും മതം മാറാൻ നിർബന്ധിച്ചുവെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു.
ALSO READ: ‘സ്നേഹമില്ലെന്ന് റമീസ് തെളിയിച്ചു, മതം മാറാൻ നിർബന്ധിച്ചു, വീട്ടിൽ പൂട്ടിയിട്ട് മർദിച്ചു’; ടിടിഐ വിദ്യാർഥിയുടെ മരണത്തിൽ ആൺസുഹൃത്ത് കസ്റ്റഡിൽ
രജിസ്റ്റർ വിവാഹം ചെയ്താലേ മതംമാറൂവെന്ന് സോന പറഞ്ഞു. വിവരം സഹോദരനോട് പറയരുതെന്നും സോന പറഞ്ഞതായി സുഹൃത്ത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. സോന എൽദോസ് (23) ആണ് ശനിയാഴ്ച വീടിനുള്ളിലെ മുറിയിൽ തൂങ്ങി മരിച്ചത്. സോനയുടെ ആത്മഹത്യക്കുറിപ്പ് കണ്ടെടുത്തിരുന്നു. റമീസിനും കുടുംബത്തിനും എതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളാണ് ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിലുള്ളത്.
മതം മാറാൻ വിസമ്മതിച്ചതിന് ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചതായും റമീസിന്റെ കുടുംബവും സുഹൃത്തും ഇതിന് കൂട്ടുനിന്നുവെന്നും ആത്മഹത്യക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. ടിടിസി വിദ്യാർഥി സോനയും റമീസും ആലുവ യുസി കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയം മുതൽ പ്രണയത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. പ്രണയം വീട്ടിൽ അറിഞ്ഞതോടെ സോനയുടെ കുടുംബം വിവാഹത്തിന് സമ്മതിച്ചെങ്കിലും മതം മാറണമെന്ന് റമീസിന്റെ കുടുംബം ആദ്യം മുതൽ നിർബന്ധം പിടിച്ചിരുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.