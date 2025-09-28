TVK Vijay rally Stampede: കരൂർ ദുരന്തത്തിൽ മരണം 40 ആയി; ഇന്നലെ പ്രാഥമിക ചികിത്സ നേടി മടങ്ങിയയാൾ നെഞ്ചുവേദനയെ തുടർന്ന് മരിച്ചു

ചെന്നൈ: നടനും ടിവികെ അധ്യക്ഷനുമായ വിജയുടെ റാലിയിൽ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 40 ആയി. ഇന്നലെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തി പ്രാഥമിക ചികിത്സ തേടിയതിന് ശേഷം ഡിസ്ചാർജ് വാങ്ങി പോയ കരൂർ സ്വദേശി കവിൻ ആണ് മരിച്ചത്.
ഇന്നലെ പ്രാഥമിക ചികിത്സക്ക് ശേഷം ഡിസ്ചാർജ് വാങ്ങി പോയി പിന്നീട് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചു. ദുരന്തത്തിൽ പരിക്കേറ്റ 111ഓളം പേർ ചികിത്സയിലാണ്.
മരിച്ചവരെ എല്ലാവരെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞു. മരിച്ചവരിൽ കൂടുതലും കരൂർ സ്വദേശികളാണ്. ദുരന്തത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്റ്റാലിൻ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു. പോലീസ് അന്വേഷണവും നടക്കുന്നുണ്ട്. ടിവികെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബുസി ആനന്ദ്, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സിടി നിർമൽ കുമാർ എന്നിവർക്കെതിരെയും പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
മുൻപ് ടിവികെ കരൂർ സെക്രട്ടറിക്കെതിരെയും പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. ശനിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് കരൂരിൽ വിജയുടെ രാഷ്ട്രീയപാർട്ടിയായ ടിവികെയുടെ റാലിക്കിടെ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് 40 പേർ മരിച്ചത്.
