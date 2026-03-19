  • Twenty 20 Candidate: ഏറ്റുമാനൂരിലെ ട്വന്റി 20 സ്ഥാനാർത്ഥി വീണ നായർക്കും വോട്ടില്ല; ലക്ഷ്മിപ്രിയയ്ക്ക് പകരം ജിബി പാത്തിക്കൽ

Twenty 20 Candidate: ഏറ്റുമാനൂരിലെ ട്വന്റി 20 സ്ഥാനാർത്ഥി വീണ നായർക്കും വോട്ടില്ല; ലക്ഷ്മിപ്രിയയ്ക്ക് പകരം ജിബി പാത്തിക്കൽ

Twenty 20 Candidate: വീണയ്ക്ക് പകരം സ്ഥാനാർഥിയെ കണ്ടെത്താനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ ട്വന്‍റി 20

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Mar 19, 2026, 03:55 PM IST
  • പെരുമ്പാവൂരിലെ ട്വന്‍റി 20 സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി ലക്ഷ്മി പ്രിയക്കും വോട്ടില്ലെന്ന വിവരം പുറത്തുവന്നിരുന്നു.
  • വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റിൽ ലക്ഷ്മി പ്രിയയുടെ പേരുണ്ടായിരുന്നില്ല.
  • ലക്ഷ്മിപ്രിയയെ മാറ്റി കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്‍റായിരുന്ന ജിബി പാത്തിക്കലിനെ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു

Trending Photos

Shiva Yoga 2026: ശിവയോ​ഗത്തിലൂടെ ഈ രാശിക്കാ‍ർ നേട്ടങ്ങളുടെ നെറുകയിൽ; കാത്തിരിക്കുന്നത് മഹാഭാ​ഗ്യങ്ങൾ
6
Shiva yog
Shiva Yoga 2026: ശിവയോ​ഗത്തിലൂടെ ഈ രാശിക്കാ‍ർ നേട്ടങ്ങളുടെ നെറുകയിൽ; കാത്തിരിക്കുന്നത് മഹാഭാ​ഗ്യങ്ങൾ
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
8th Pay Commission: എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷനിൽ DA എത്രയായിരിക്കും? ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റ് എന്താണ്? അറിയാം...
10
8th Pay Commission
8th Pay Commission: എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷനിൽ DA എത്രയായിരിക്കും? ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റ് എന്താണ്? അറിയാം...
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണ്ണവില; ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് എത്ര?
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണ്ണവില; ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് എത്ര?
Twenty 20 Candidate: ഏറ്റുമാനൂരിലെ ട്വന്റി 20 സ്ഥാനാർത്ഥി വീണ നായർക്കും വോട്ടില്ല; ലക്ഷ്മിപ്രിയയ്ക്ക് പകരം ജിബി പാത്തിക്കൽ

കൊച്ചി: ഏറ്റുമാനൂരിലെ ട്വന്‍റി 20 സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി വീണ നായരുടെ പേര് വോട്ടർ പട്ടികയിലില്ല. വീണയ്ക്ക് പകരം സ്ഥാനാർഥിയെ കണ്ടെത്താനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ ട്വന്‍റി 20. ചങ്ങനാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിൽ വോട്ട് ഉണ്ടെന്നാണ് നടി വീണ നായർ കരുതിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ലിസ്റ്റിൽ പേരില്ല.

അതേസമയം, പെരുമ്പാവൂരിലെ ട്വന്‍റി 20 സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി ലക്ഷ്മി പ്രിയക്കും വോട്ടില്ലെന്ന വിവരം പുറത്തുവന്നിരുന്നു. വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റിൽ ലക്ഷ്മി പ്രിയയുടെ പേരുണ്ടായിരുന്നില്ല. ലക്ഷ്മിപ്രിയയെ മാറ്റി കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്‍റായിരുന്ന ജിബി പാത്തിക്കലിനെ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. യാക്കോബായ സഭ മാനേജിങ് കമ്മിറ്റി അംഗവും യൂത്ത് അസോസിയേഷൻ പെരുമ്പാവൂർ മേഖലയുടെ ഭാരവാഹിയും ആണ് ജിബി. വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റിൽ പേരില്ലാത്തതിനാൽ ലക്ഷ്മിപ്രിയയെ ഒഴിവാക്കിയതിനെ തുടർന്നാണ് പുതിയ സ്ഥാനാർഥിയെ തീരുമാനിച്ചത്.

