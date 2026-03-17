Twenty20 candidates: ട്വന്റി 20 സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു; നടി വീണ നായർ ഏറ്റുമാനൂരിലും, അഞ്ജലി നായർ തൃപ്പൂണിത്തുറയിലും

കൊച്ചി: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞടുപ്പിനുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ട്വന്റി 20. സിനിമ-സീരിയൽ രംഗത്തെ പ്രമുഖ താരങ്ങളെ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ടാണ് ട്വന്റി-20യുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം. നടി വീണ നായർ ഏറ്റുമാനൂരിൽ ട്വന്റി 20 സ്ഥാനാർത്ഥിയാകും. തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ നടി അഞ്ജലി നായരാണ് സ്ഥാനാര്ത്ഥി.
പെരുമ്പാവൂരിൽ നടി ലക്ഷ്മിപ്രിയ സ്ഥാനാര്ത്ഥിയാകും. ട്വന്റി-20 സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ സാബു എം ജേക്കബാണ് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അങ്കമാലിയിൽ റിയാലിറ്റി ഷോ താരവും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ളുവൻസറുമായ പ്രോമി കുര്യാക്കോസ് സ്ഥാനാർഥിയാകും.
തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം താനുണ്ടാകുമെന്നും സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിൽ ഏറെ സന്തോഷമെന്നും അഞ്ജലി പ്രതികരിച്ചു. തന്റെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പിന്തുണ അത്യാവശ്യമാണെന്നും അതിനായി ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ പ്രസ്ഥാനം ട്വന്റി-20 ആണെന്നും നടിയായ വീണാ നായർ പ്രതികരിച്ചു.
