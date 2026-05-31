/Snake Bite Death Kerala: ആലപ്പുഴയിലും പാലക്കാടും പാമ്പുകടിയേറ്റ് മരണം; പാമ്പുകടിയേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന രണ്ട് വിദ്യാർഥിനികൾ മരിച്ചു

Kerala Snake Bite Death: നെന്മാറ ചക്കാത്തറ സ്വദേശി രാജേശ്വരി (13), ആലപ്പുഴ അരൂർ സ്വദേശിനിയായ നിയ (13) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.
പാലക്കാട്: പാലക്കാട് നെന്മാറയിലും ആലപ്പുഴ അരൂരിലും പാമ്പുകടിയേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന രണ്ട് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി. നെന്മാറ ചക്കാത്തറ സ്വദേശികളായ രാമൻ-അംബിക ദമ്പതികളുടെ മകൾ രാജേശ്വരി (13) ആണ് തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ മരിച്ചത്.
രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് വീടിനുള്ളിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെയാണ് ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായ രാജേശ്വരിക്ക് മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ കടിയേറ്റത്. ഈ സമയത്ത് കുട്ടി വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു. വൈകുന്നേരം ജോലി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയെത്തിയ പിതൃസഹോദരനും ഭാര്യയുമാണ് വായിൽ നിന്ന് നുരയും പതയും വന്ന് ബോധരഹിതയായി കിടന്ന കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയത്.
ഉടൻ തന്നെ നെന്മാറയിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലും തുടർന്ന് ആലത്തൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും എത്തിച്ചെങ്കിലും ആരോഗ്യനില വഷളായതിനെ തുടർന്ന് തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. ഇവിടെ രണ്ടാഴ്ചയായി തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു.
മറ്റൊരു സംഭവത്തിൽ, ആലപ്പുഴ അരൂർ സ്വദേശിനിയായ നിയ (13) എന്ന എട്ടാം ക്ലാസുകാരിയും പാമ്പുകടിയേറ്റ് ഇന്ന് രാവിലെ മരണമടഞ്ഞു. അരൂർ സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിനിയായ നിയ, റസിഡൻസ് അസോസിയേഷന്റെ വാർഷിക പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം നൃത്തം പരിശീലിക്കാൻ പോയപ്പോഴാണ് അപകടമുണ്ടായത്.
കാലിൽ കട്ടുറുമ്പ് കടിച്ചതാണെന്ന് കരുതി വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയ കുട്ടി മാതാപിതാക്കളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് കുഴഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ഇരുപത്തിനാല് ദിവസത്തെ വെന്റിലേറ്റർ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്ന് രാവിലെയോടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു.
