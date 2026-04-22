Snake Bite in Thrissur: രണ്ടര വയസുകാരന് ശംഖുവരയൻ പാമ്പിന്റെ കടിയേറ്റു; സംഭവം വീണ്ടും തൃശൂരിൽ

തൃശൂർ: തൃശൂരിൽ വീണ്ടും വില്ലനായി ശംഖുവരയൻ പാമ്പ്. വാണിയംപാറയിൽ രണ്ടര വയസുകാരന് പാമ്പ് കടിയേറ്റു. കൊമ്പഴ മാളിയേക്കൽ വീട്ടിൽ ശ്യാം പീറ്ററിന്റെ മകൻ ആദം എന്ന രണ്ടുവയസ്സുകാരനാണ് പാമ്പുകടിയേറ്റത്. വീട്ടിലെ ശുചിമുറിയിൽ നിന്നാണ് പാമ്പിന്റെ കടിയേറ്റത്. ശംഖുവരയൻ പാമ്പാണ് കടിച്ചത്. കുട്ടിയെ ജൂബിലി മിഷൻ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സക്കായി പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് തൃശൂരിൽ ആല്ജോ എന്ന എട്ടുവയസുകാരന് പാമ്പിന്റെ കടിയേറ്റ് മരിച്ചത്. ആൽജോയുടെ സഹോദരൻ അനോഷ് പാമ്പ് കടിയേറ്റ് ചികിതാസയിൽ കഴിയുകയാണ്. വനത്തിനോട് ചേർന്നുള്ള ഒറ്റനില വീട്ടിലായിരുന്നു ആൽജോയും കുടുംബവും താമസിച്ചിരുന്നത്. ഇവിടെ വച്ചാണ് ശംഖുവരയന്റെ കടിയേറ്റ് ആൽജോയുടെ മരണം. തൃശൂര് മെഡിക്കല് കോളേജിലെ പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടം പരിശോധനയിൽ ശംഖുവരയന്റെ കടിയേറ്റാണ് ആല്ജോ മരിച്ചതെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ആൽജോയുടെ സഹോദരൻ അനോജ് അപ്പോളോ ആശുപത്രിയില് ഗുരുതരാവസ്ഥയില് തുടരുകയാണ്.
