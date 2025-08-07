Kottarakkara Accident News: കൊല്ലത്ത് ബസ് കാത്ത് നിന്നവർക്ക് നേരെ വാൻ ഇടിച്ചുകയറി; രണ്ട് മരണം

കൊല്ലം: കൊട്ടാരക്കരയിൽസ ബസ് കാത്തുനിന്നവർക്ക് നേരെ നിയന്ത്രണംവിട്ട വാൻ ഇടിച്ചു കയറി രണ്ട് മരണം. പനവേലി സ്വദേശികളായ സോണിയ, ശ്രീക്കുട്ടി എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. വാൻ നിയന്ത്രണംവിട്ട് ബസ് കാത്ത് നിന്നവർക്ക് നേരെ ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു.
