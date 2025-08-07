English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kottarakkara Accident News: കൊല്ലത്ത് ബസ് കാത്ത് നിന്നവർക്ക് നേരെ വാൻ ഇടിച്ചുകയറി; രണ്ട് മരണം

പനവേളി സ്വദേശികളാണ് കൊല്ലത്തുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്. 

Written by - Karthika V | Last Updated : Aug 7, 2025, 09:59 AM IST
  • പനവേലി സ്വദേശികളായ സോണിയ, ശ്രീക്കുട്ടി എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.
  • വാൻ നിയന്ത്രണംവിട്ട് ബസ് കാത്ത് നിന്നവർക്ക് നേരെ ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു.

Kottarakkara Accident News: കൊല്ലത്ത് ബസ് കാത്ത് നിന്നവർക്ക് നേരെ വാൻ ഇടിച്ചുകയറി; രണ്ട് മരണം

കൊല്ലം: കൊട്ടാരക്കരയിൽസ ബസ് കാത്തുനിന്നവർക്ക് നേരെ നിയന്ത്രണംവിട്ട വാൻ ഇടിച്ചു കയറി രണ്ട് മരണം. പനവേലി സ്വദേശികളായ സോണിയ, ശ്രീക്കുട്ടി എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. വാൻ നിയന്ത്രണംവിട്ട് ബസ് കാത്ത് നിന്നവർക്ക് നേരെ ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു.

Accident newsAccident deathKollam Newsകൊല്ലംകൊല്ലം അപകടം

