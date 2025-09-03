English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kannur Accident News: കണ്ണൂരിൽ സ്വകാര്യബസും സ്‌കൂട്ടറും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; രണ്ട് പേർക്ക് പരിക്ക്

ബസ് ഇടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സ്കൂട്ടർ പൂർണമായും തകർന്നു.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 3, 2025, 07:47 PM IST
  • സ്‌ക്കൂട്ടര്‍ യാത്രക്കാരനായ ശ്രീധരന്‍, ബസ് കണ്ടക്ടര്‍ ജയേഷ് എന്നിവര്‍ക്കാണ് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റത്.
  • രാവിലെ 9 മണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം.

  Amoebic Meningoencephalitics: അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരത്തിൽ ചികിത്സാ നേട്ടം; 17കാരന് രോഗമുക്തി

കണ്ണൂർ: പരിയാരത്ത് ദേശീയ പാതയിൽ സ്വകാര്യബസും സ്‌കൂട്ടറും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം. അപകടത്തിൽ രണ്ട് പേർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. സ്‌ക്കൂട്ടര്‍ യാത്രക്കാരനായ ശ്രീധരന്‍, ബസ് കണ്ടക്ടര്‍ ജയേഷ് എന്നിവര്‍ക്കാണ് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റത്. രാവിലെ 9 മണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം. കണ്ണൂരില്‍ നിന്ന് പയ്യന്നൂരിലേക്ക് ബസ് ആണ് സ്കൂട്ടറിൽ ഇടിച്ച ശേഷം നിയന്ത്രണം വിട്ട് റോഡിന് നടുവിലെ ഡിവൈഡറിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറിയത്. പരിക്കേറ്റവരെ കണ്ണൂര്‍ ഗവ. മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അപകടത്തിൽ സ്കൂട്ടർ പൂർണ്ണമായും തകർന്നിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്തു.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Accidentroad accidentBus accidentഅപകടംകണ്ണൂർ അപകടം

