കണ്ണൂർ: പരിയാരത്ത് ദേശീയ പാതയിൽ സ്വകാര്യബസും സ്കൂട്ടറും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം. അപകടത്തിൽ രണ്ട് പേർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. സ്ക്കൂട്ടര് യാത്രക്കാരനായ ശ്രീധരന്, ബസ് കണ്ടക്ടര് ജയേഷ് എന്നിവര്ക്കാണ് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റത്. രാവിലെ 9 മണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം. കണ്ണൂരില് നിന്ന് പയ്യന്നൂരിലേക്ക് ബസ് ആണ് സ്കൂട്ടറിൽ ഇടിച്ച ശേഷം നിയന്ത്രണം വിട്ട് റോഡിന് നടുവിലെ ഡിവൈഡറിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറിയത്. പരിക്കേറ്റവരെ കണ്ണൂര് ഗവ. മെഡിക്കല് കോളേജില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അപകടത്തിൽ സ്കൂട്ടർ പൂർണ്ണമായും തകർന്നിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്തു.
