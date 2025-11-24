English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Accident Death: വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻ ഇടിച്ചു രണ്ട് മലയാളി നഴ്‌സിങ് വിദ്യാർത്ഥികൾ മരിച്ചു; സംഭവം ബെംഗളൂരുവിൽ

Accident Death: വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻ ഇടിച്ചു രണ്ട് മലയാളി നഴ്‌സിങ് വിദ്യാർത്ഥികൾ മരിച്ചു; സംഭവം ബെംഗളൂരുവിൽ

Accident Death: പത്തനംതിട്ട സ്വദേശികളായ സ്റ്റെർലിൻ എലിസ ഷാജി (19), ജസ്റ്റിൻ ജോസഫ് (20) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Nov 24, 2025, 04:53 PM IST
  • ബെംഗളൂരു ചിക്കബനവര റെയിൽവെ സ്റ്റേഷനിൽ ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് അപകടം നടന്നത്.
  • ബെംഗളൂരുവിലെ സപ്‌തഗിരി കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇരുവരും
  • ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് 2.35ഓടെ ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് ബെലഗാവിയിലേക്ക് പോയ വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനിടിച്ചാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്.

Accident Death: വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻ ഇടിച്ചു രണ്ട് മലയാളി നഴ്‌സിങ് വിദ്യാർത്ഥികൾ മരിച്ചു; സംഭവം ബെംഗളൂരുവിൽ

വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻ ഇടിച്ച് രണ്ട് മലയാളി നഴ്‌സിങ് വിദ്യാർത്ഥികൾ മരിച്ചു. ബെംഗളൂരു ചിക്കബനവര റെയിൽവെ സ്റ്റേഷനിൽ ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് അപകടം നടന്നത്. ബെംഗളൂരുവിലെ സപ്‌തഗിരി കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളും പത്തനംതിട്ട സ്വദേശികളുമായ സ്റ്റെർലിൻ എലിസ ഷാജി (19), ജസ്റ്റിൻ ജോസഫ് (20) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് 2.35ഓടെ ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് ബെലഗാവിയിലേക്ക് പോയ വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനിടിച്ചാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്.

സംഭവസ്ഥലത്ത് വച്ച് തന്നെ രണ്ട് പേരും മരിച്ചു. ഇരുവരുടേതും അപകട മരണമാണോയെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല. എങ്കിലും ഇരുവരും തങ്ങളുടെ താമസസ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ റെയിൽവെ പാളം മുറിച്ചുകടക്കുമ്പോൾ അതിവേഗത്തിലെത്തിയ ട്രെയിൻ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പ്രാഥമികമായി ലഭിക്കുന്ന വിവരം. സംഭവത്തിൽ ബെംഗളൂരു റൂറൽ റെയിൽവെ പൊലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്തു. മൃതദേഹം ബെംഗളൂരുവിലെ എംഎസ് രാമയ്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Accident deathVande Bharath TrainMalayali students

