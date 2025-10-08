English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Amoebic Meningoencephalitis: തിരുവനന്തപുരത്ത് രണ്ടുപേർക്ക് മസ്തിഷ്കജ്വരം, രോഗത്തിന്റെ ഉറവിടം വ്യക്തമായില്ല

Oct 8, 2025
  • രോ​ഗം ബാധിച്ച 57കാരന്റെ താമസ സ്ഥലവും പരിസരവും ന​ഗരസഭാ ആരോ​ഗ്യവിഭാ​ഗം ചൊവ്വാഴ്ച പരിശോധിച്ചു
  • നിലവിൽ രോ​ഗത്തിന്റെ ഉറവിടം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടില്ല

  1. Amoebic Meningoencephalitis: അമീബിക്ക് മസ്തിഷ്‌ക ജ്വരം; മാര്‍ഗരേഖ പുറത്തിറക്കി, ഇന്ത്യയില്‍ ആദ്യമായി

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരത്ത് രണ്ടാൾക്ക് കൂടി അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ആറ്റിങ്ങൽ കൊടുമൺ സ്വദേശിയായ 57കാരനും ഇടവ വെൺകുളം സ്വദേശിയായ 34കാരിക്കുമാണ് രോ​ഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് ഇരുവരും.

ഈ വർഷം ഇതുവരെ 15 പേർക്കാണ് സംസ്ഥാനത്ത് അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കൊടുമൺ സ്വദേശിയായ കെട്ടിടനിർമാണ തൊഴിലാളിയെ കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് വീണ് കാലിന് പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്നാണ് വലിയകുന്ന് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.

പ്രമേഹരോ​ഗികൂടിയായ ഇയാളുടെ ആരോ​ഗ്യനില വഷളായതിനെ തുടർന്നാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. പിന്നീട് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് രോ​ഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

57കാരന്റെ താമസ സ്ഥലവും പരിസരവും ന​ഗരസഭാ ആരോ​ഗ്യവിഭാ​ഗം ചൊവ്വാഴ്ച പരിശോധിച്ചു. നിലവിൽ രോ​ഗത്തിന്റെ ഉറവിടം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടില്ല. ഇടവ വെൺകുളം മരക്കടമുക്ക് സ്വദേശിയായ 34കാരി നാല് ദിവസം മുൻപാണ് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന പരിശോധനാഫലത്തിൽ അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു. രോ​ഗത്തിന്റെ ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊന്നും യുവതി കുളത്തിൽ കുളിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് കുടുംബം വ്യക്തമാക്കിയത്. യുവതിയുടെ വീട്ടിൽ കിണർ ഇല്ല. അതിനാൽ പൂർണമായും പൈപ്പ് വെള്ളം മാത്രമാണ് ഉപയോ​ഗിക്കുന്നതെന്നാണ് വിവരം.

