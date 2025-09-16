തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടുപേർ കൂടി അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ച് മരിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. മരിച്ചത് തിരുവനതപുരം, കൊല്ലം സ്വദേശികളാണ്.
Also Read: തിരുവനന്തപുരത്തെ 17കാരൻ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലിറങ്ങിയത് ഓഗസ്റ്റ് 16ന്; മൂക്കിൽ വെള്ളം കയറിയത് രോഗകാരണമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
ഈ മാസം 11 ന് നടന്ന മരണങ്ങളാണ് അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം മൂലമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിയായ 52 കറിയും കൊല്ലത്ത് 91 കാരനുമാണ് അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ച് മരിച്ചത്. ഈ വർഷം അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ചത് 62 പേർക്കായിരുന്നുവെന്നും അതിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഇപ്പോൾ 19 ആയിട്ടുണ്ട്.
ഇന്നലെ രണ്ടുപേർക്ക് കൂടി അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് ആശങ്ക പരത്തിക്കൊണ്ട് അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം പടര്ന്ന് പിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില് സംസ്ഥാനത്തെ നീന്തൽ കുളങ്ങള്ക്ക് കര്ശന സുരക്ഷാ നിര്ദ്ദേശങ്ങള് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പൊതുജനാരോഗ്യ നിയപ്രകാരം ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടര് പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവ് ലംഘിച്ചാൽ കര്ശന നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പിലുണ്ട്. ഈ ഉത്തരവ് പൊതു, സ്വകാര്യ മേഖലകളിലുള്ള എല്ലാ നീന്തൽ കുളങ്ങള്ക്കും ബാധകമാണ്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.