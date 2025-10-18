Kollam News: മരുതിമലയിൽ നിന്ന് 2 വിദ്യാർത്ഥിനികൾ താഴേയ്ക്ക് വീണു, ഒരാൾ മരിച്ചു

കൊല്ലം: മരുതിമലയിൽ നിന്ന് 2 വിദ്യാർത്ഥിനികൾ താഴേയ്ക്ക് വീണ സംഭവത്തിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി ഗുരുതര പരിക്കുകളോടെ കൊല്ലത്തെ സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലാണ്.
ഇവർ ഇന്നലെ ഉച്ചമുതലേ പാറയ്ക്കുമുകളില് ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികള് പറയുന്നു. പാറയുടെ മുകളില് സുരക്ഷാവേലിക്ക് 30 മീറ്റര് മാറി അപകടകരമായി ഇരിക്കുന്ന വിദ്യാര്ഥിനികളെ, മുട്ടറ ജങ്ഷനില് നില്ക്കുകയായിരുന്ന യുവാവ് കാണുകയും ഉടൻതന്നെ ഇയാള് പോലീസില് അറിയിക്കുകയുമായിരുന്നു. വിവരം അറിഞ്ഞ പോലീസ് ഉടന് എത്താമെന്നും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും നിര്ദേശിച്ചതായും യുവാവ് പറഞ്ഞു.
വിവരമറിഞ്ഞെത്തിയ മലമുകളിലുണ്ടായിരുന്ന സെക്യൂരിറ്റി കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ ഇവര് താഴേക്ക് ചാടുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഉടന്തന്നെ നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘവും അവിടെയെത്തി. താഴേക്ക് ചാടിയ രണ്ടു കുട്ടികളും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ നിലയിലായിരുന്നു. ഒരാള് അബോധാവസ്ഥയിലുമായിരുന്നു. ഇരുവരെയും മിയ്യണ്ണൂരിലെ സ്വകാര്യ മെഡിക്കല് കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും അതിൽ മീനു എന്ന കുട്ടി മരിച്ചു.
ഇതിനിടയിൽ കാണാതായ മീനുവിന്റേയും സുവര്ണയുടെയും സ്കൂള് ബാഗുകള് പെരിങ്ങനാട് സ്കൂളിനു സമീപത്തുള്ള കടയില്നിന്ന് ലഭിച്ചുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കടയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന കുട്ടികള് ബാഗ് ഇവിടെവെച്ച് പോവുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പോലീസിന്റെ സംശയം. സ്കൂള് ബാഗിലുണ്ടായിരുന്ന ബുക്കില് കുട്ടികള് പോകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചില സൂചനകള് ഉണ്ടെന്നാണ് വിവരം. ബാഗും ബുക്കും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. വീട്ടില്നിന്നും രാവിലെ സ്കൂളിലേക്കുപോയ കുട്ടികളെ തിരക്കി രക്ഷിതാക്കള് സ്കൂളില് എത്തിയപ്പോഴാണ് കുട്ടികള് സ്കൂളില് ഇല്ലെന്ന വിവരം മനസ്സിലാകുന്നത്. തുടർന്ന് ഇവർ പോലീസിൽ പ്രതി നൽകിയിരുന്നു. ഇവർ അടൂർ തൃച്ചേന്ദമംഗലം സ്കൂളിലെ ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികളാണ്.
