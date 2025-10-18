English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Kollam News: മരുതിമലയിൽ നിന്ന് 2 വിദ്യാർത്ഥിനികൾ താഴേയ്ക്ക് വീണു, ഒരാൾ മരിച്ചു

Kollam News: മരുതിമലയിൽ നിന്ന് 2 വിദ്യാർത്ഥിനികൾ താഴേയ്ക്ക് വീണു, ഒരാൾ മരിച്ചു

താഴേക്ക് ചാടിയ രണ്ടു കുട്ടികളും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ നിലയിലായിരുന്നു. ഒരാള്‍ അബോധാവസ്ഥയിലുമായിരുന്നു

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 18, 2025, 07:20 AM IST
  • മരുതിമലയിൽ നിന്ന് 2 വിദ്യാർത്ഥിനികൾ താഴേയ്ക്ക് വീണ സംഭവത്തിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
  • രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി ഗുരുതര പരിക്കുകളോടെ കൊല്ലത്തെ സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലാണ്

Kollam News: മരുതിമലയിൽ നിന്ന് 2 വിദ്യാർത്ഥിനികൾ താഴേയ്ക്ക് വീണു, ഒരാൾ മരിച്ചു

കൊല്ലം: മരുതിമലയിൽ നിന്ന് 2 വിദ്യാർത്ഥിനികൾ താഴേയ്ക്ക് വീണ സംഭവത്തിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം.  രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി ഗുരുതര പരിക്കുകളോടെ കൊല്ലത്തെ സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലാണ്.

Also Read: അട്ടപ്പാടിയിൽ ഉൾവനത്തിൽ കുഴിച്ചിട്ട നിലയിൽ ആദിവാസി സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം

ഇവർ ഇന്നലെ ഉച്ചമുതലേ പാറയ്ക്കുമുകളില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് ദൃക്‌സാക്ഷികള്‍ പറയുന്നു. പാറയുടെ മുകളില്‍ സുരക്ഷാവേലിക്ക് 30 മീറ്റര്‍ മാറി അപകടകരമായി ഇരിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ഥിനികളെ, മുട്ടറ ജങ്ഷനില്‍ നില്‍ക്കുകയായിരുന്ന യുവാവ് കാണുകയും ഉടൻതന്നെ ഇയാള്‍ പോലീസില്‍ അറിയിക്കുകയുമായിരുന്നു. വിവരം അറിഞ്ഞ പോലീസ് ഉടന്‍ എത്താമെന്നും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും നിര്‍ദേശിച്ചതായും യുവാവ് പറഞ്ഞു.

വിവരമറിഞ്ഞെത്തിയ മലമുകളിലുണ്ടായിരുന്ന സെക്യൂരിറ്റി കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ ഇവര്‍ താഴേക്ക് ചാടുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഉടന്‍തന്നെ നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘവും അവിടെയെത്തി. താഴേക്ക് ചാടിയ രണ്ടു കുട്ടികളും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ നിലയിലായിരുന്നു. ഒരാള്‍ അബോധാവസ്ഥയിലുമായിരുന്നു. ഇരുവരെയും മിയ്യണ്ണൂരിലെ സ്വകാര്യ മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും അതിൽ മീനു എന്ന കുട്ടി മരിച്ചു.

Also Read: വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് ചെലവുകൾ ഏറും; ധനു രാശിക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിയും

ഇതിനിടയിൽ കാണാതായ മീനുവിന്റേയും സുവര്‍ണയുടെയും സ്‌കൂള്‍ ബാഗുകള്‍ പെരിങ്ങനാട് സ്‌കൂളിനു സമീപത്തുള്ള കടയില്‍നിന്ന് ലഭിച്ചുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കടയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന കുട്ടികള്‍ ബാഗ് ഇവിടെവെച്ച് പോവുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പോലീസിന്റെ സംശയം. സ്‌കൂള്‍ ബാഗിലുണ്ടായിരുന്ന ബുക്കില്‍ കുട്ടികള്‍ പോകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചില സൂചനകള്‍ ഉണ്ടെന്നാണ് വിവരം. ബാഗും ബുക്കും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. വീട്ടില്‍നിന്നും രാവിലെ സ്‌കൂളിലേക്കുപോയ കുട്ടികളെ തിരക്കി രക്ഷിതാക്കള്‍ സ്‌കൂളില്‍ എത്തിയപ്പോഴാണ് കുട്ടികള്‍ സ്‌കൂളില്‍ ഇല്ലെന്ന വിവരം മനസ്സിലാകുന്നത്. തുടർന്ന് ഇവർ പോലീസിൽ പ്രതി നൽകിയിരുന്നു. ഇവർ അടൂർ തൃച്ചേന്ദമംഗലം സ്‌കൂളിലെ ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികളാണ്.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

KollamMaruthaimalaGirld SucideSuicide Attemptone died

