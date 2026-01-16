SAI Hostel Kollam: സായ് ഹോസ്റ്റലിൽ വിദ്യാർഥിനികൾ തൂങ്ങി മരിച്ച സംഭവം; 2 പേരുടെയും പോക്കറ്റുകളിൽ നിന്ന് ആത്മഹത്യാകുറിപ്പ് കണ്ടെത്തി, അന്വേഷണം

കൊല്ലം: സ്പോർട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (സായ്) ഹോസ്റ്റലിൽ രണ്ട് കായിക താരങ്ങളെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കി പോലീസ്. കോഴിക്കോട് കടലുണ്ടി സ്വദേശിനി സാന്ദ്ര (18), തിരുവനന്തപുരം മുദാക്കൽ സ്വദേശിനി വൈഷ്ണവി (15) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. സാന്ദ്ര പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിനിയും സ്പ്രിന്റ് താരവുമായിരുന്നു.
പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയായ വൈഷ്ണവി കബഡി താരമായിരുന്നു. വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ പരിശീലനത്തിനായി വിദ്യാർഥിനികൾ എത്താതിരുന്നതിനെത്തുടർന്ന് നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് മൂന്നാം നിലയിലെ സാന്ദ്രയുടെ മുറിയിൽ ഇരുവരെയും തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.
അകത്തുനിന്ന് പൂട്ടിയ നിലയിലായിരുന്ന വാതിൽ സെക്യൂരിറ്റിയും പരിശീലകരും ചേർന്ന് പൊളിച്ചാണ് അകത്തുകടന്നത്. മരിച്ച രണ്ടുപേരുടെയും പോക്കറ്റുകളിൽ നിന്ന് ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പുകൾ ലഭിച്ചതായി പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മരണത്തിന് തൊട്ടു മുൻപത്തെ ദിവസം വരെ ഇരുവരും കായികരംഗത്ത് സജീവമായിരുന്നു. ബുധനാഴ്ച കല്ലുവാതുക്കലിൽ നടന്ന കബഡി ടൂർണമെന്റിൽ വൈഷ്ണവിയുടെ ടീം വിജയിച്ചിരുന്നു. വിജയത്തിന്റെ സന്തോഷം വൈഷ്ണവി ഫോണിലൂടെ പിതാവിനെ അറിയിച്ചിരുന്നതായും പറയപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സാന്ദ്രയും കഴിഞ്ഞ സ്കൂൾ അത്ലറ്റിക് മീറ്റുകളിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച താരമായിരുന്നു.
ഇരുവരും പഠനത്തിലും മികവ് പുലർത്തിയിരുന്നതായി അധ്യാപകർ വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തിൽ കൊല്ലം സിറ്റി പൊലീസ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ജില്ലാ കലക്ടറും സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണറും സ്ഥലത്തെത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി. ഹോസ്റ്റലിലെ മറ്റ് അന്തേവാസികളിൽ നിന്നും വാർഡൻമാരിൽ നിന്നും പൊലീസ് മൊഴിയെടുത്തു.
അതേസമയം, സായ് ഹോസ്റ്റലിലെ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുൻ പരിശീലകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്പോർട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ റീജനൽ ഡയറക്ടറും സ്ഥലത്തെത്തി പ്രത്യേക അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സാന്ദ്രയുടെയും വൈഷ്ണവിയുടെയും മരണത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം കണ്ടെത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരും രംഗത്തെത്തി.
