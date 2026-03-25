U Prathibha: ലീ​ഗ് നേതാവിന്റെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധ പരാമർശം; ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന് പരാതി നൽകുമെന്ന് യു പ്രതിഭ

U Prathibha: സ്ത്രീ സമൂഹത്തെ മുഴുവന്‍ അപമാനിക്കുന്ന പരാമര്‍ശമാണ് നടത്തിയതെന്ന് യു പ്രതിഭ പ്രതികരിച്ചു

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Mar 25, 2026, 04:36 PM IST
  • ജനപ്രതിനിധിയായാണ് മത്സര രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതെന്നും പരാമർശത്തിനെതിരെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന് പരാതി നൽകുമെന്നും യു പ്രതിഭ വ്യക്തമാക്കി.
  • കായംകുളത്തെ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് യു പ്രതിഭ.

Read Also

  1. U Pratibha: യു പ്രതിഭക്കെതിരെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധ പരാമർശവുമായി കായംകുളത്തെ ലീ​ഗ് നേതാവ്; സംഭവം യുഡിഎഫ് കൺവെൻഷനിൽ

Trending Photos

Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം; തുലാം രാശിക്കാർ സംയമനം പാലിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം; തുലാം രാശിക്കാർ സംയമനം പാലിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: തുലാം രാശിക്കാരുടെ ആഗ്രഹം പൂർത്തിയാകും; മകരം രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: തുലാം രാശിക്കാരുടെ ആഗ്രഹം പൂർത്തിയാകും; മകരം രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Gold Price Today March 24: രാവിലെ കുറഞ്ഞു, ഉച്ചയ്ക്ക് കൂടി... ചാഞ്ചാടി സ്വർണം, വർധിച്ചത് ഇത്ര!
7
Gold rate today
Gold Price Today March 24: രാവിലെ കുറഞ്ഞു, ഉച്ചയ്ക്ക് കൂടി... ചാഞ്ചാടി സ്വർണം, വർധിച്ചത് ഇത്ര!
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് കുതിച്ച് സ്വർണ്ണവില; ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് എത്ര?
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് കുതിച്ച് സ്വർണ്ണവില; ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് എത്ര?
കൊല്ലം: യുഡിഎഫ് നേതാവിന്റെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധ പരാമർശത്തിനെതിരെ നിയമ നടപടിക്കൊരുങ്ങി യു പ്രതിഭ. സ്ത്രീ സമൂഹത്തെ മുഴുവന്‍ അപമാനിക്കുന്ന പരാമര്‍ശമാണ് നടത്തിയതെന്ന് യു പ്രതിഭ പ്രതികരിച്ചു. ജനപ്രതിനിധിയായാണ് മത്സര രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതെന്നും പരാമർശത്തിനെതിരെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന് പരാതി നൽകുമെന്നും യു പ്രതിഭ വ്യക്തമാക്കി. കായംകുളത്തെ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് യു പ്രതിഭ. ഇന്ദിരഗാന്ധി ഉൾപ്പടെ ഉള്ളവരെ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിലെ നേതാവിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരം ഒരു പരാമർശം ഉണ്ടായതെന്നും പരാമർശം വ്യക്തിഹത്യയുടെ അങ്ങേയറ്റമാണെന്നും പ്രതിഭ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. അതേസമയം, പരാമർശത്തില്‍ ഇർഷാദ് ചക്കാലശ്ശേരി ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യാതെ വാക്ചാചതുര്യം കൊണ്ടും ശരീര അഴക് കൊണ്ടും വീണ്ടും തെര‍ഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് വരികയാണ് എന്നാണ് യുഡിഎഫ് മണ്ഡലം കൺവീനറും ലീ​ഗ് നേതാവുമായ ഇർഷാദ് ചക്കാലശ്ശേരിയുടെ വിവാദ പരാമർശം. വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഒന്നും തന്നെ യു പ്രതിഭ എംഎൽഎ ആയിരുന്നപ്പോള്‍ ചെയ്തില്ലെന്നും കഴിഞ്ഞ പത്ത് വര്‍ഷമായി ഒരു വിധത്തിലുള്ള വികസനപ്രവര്‍ത്തനവും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ഇർഷാദ് ചക്കാലശ്ശേരി പറ‍ഞ്ഞു. 

