UCMAS Abacus Competition: യുസിമാസ് സംസ്ഥാനതല അബാക്കസ് മത്സരം; ലിയ ഫാത്തിമ ചാമ്പ്യൻ ഓഫ് ചാമ്പ്യൻസ്

തിരുവനന്തപുരം: യുസിമാസ് ആറാമത് കേരള സംസ്ഥാനതല അബാക്കസ് മത്സരത്തിൽ ലിയ ഫാത്തിമ 'ചാമ്പ്യൻ ഓഫ് ചാമ്പ്യൻസ്' പട്ടം സ്വന്തമാക്കി. പാപ്പനംകോട് ശ്രീരാഗം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന വാശിയേറിയ മത്സരത്തിനൊടുവിലാണ് ലിയ ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്.
11,000 രൂപയും ട്രോഫിയും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാരം. മലപ്പുറം സ്വദേശികളായ മുഹമ്മദ് അലി - സുഫൈജ മുസ്തഫ ദമ്പതികളുടെ മകളായ ലിയ, ദേവഗിരി സിഎംഐ പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്.
കുട്ടികളുടെ ബൗദ്ധിക വികാസത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആഗോള പ്രസ്ഥാനമായ യുസിമാസ് (UCMAS) ആണ് കേരള സംസ്ഥാനതല അബാക്കസ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി അഞ്ഞൂറോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുത്ത ഈ ചടങ്ങിൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ പ്രമുഖരായ അനീഷ് ജെ. പ്രയാഗ്, ഗിരിജാംബിക എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായിരുന്നു.
ഫൗണ്ടേഷൻ മുതൽ ഗ്രാൻഡ് ലെവൽ വരെയുള്ള വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി വിഷ്വൽ, ലിസണിംഗ്, ഫ്ലാഷ് കാർഡ് റൗണ്ടുകളിലായാണ് മത്സരങ്ങൾ നടന്നത്. വിജയികളായ മറ്റു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ട്രോഫികളും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും വിതരണം ചെയ്തു.
കുട്ടികളുടെ ഏകാഗ്രതയും ആത്മവിശ്വാസവും വർധിപ്പിക്കാൻ യുസിമാസ് പരിശീലനം ഏറെ സഹായിക്കുമെന്ന് കേരള ഡയറക്ടർ സിന്ധു പ്രേംനാഥ് നായർ ചടങ്ങിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഗണിതശാസ്ത്രത്തെ ഭയമില്ലാതെ സമീപിക്കാനും വേഗത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാനും ഇത്തരം മത്സരങ്ങൾ കുട്ടികളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.
കാൽക്കുലേറ്ററിനെ പോലും വെല്ലുന്ന വേഗത്തിൽ ഗണിതപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയ കൊച്ചു മിടുക്കരുടെ പ്രകടനം കാണികൾക്ക് അത്ഭുതമായി. മികച്ച രീതിയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ചടങ്ങിൽ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിച്ചു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.